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Son dakika: Bankalardan peş peşe açıklamalar! Kredi erteleme yapan bankalar hangileri? İşte tam liste

Son dakika... Kredi erteleme yapan bankalar hangileri? Çin'den dünyaya yayılan corona virüsü salgını sonrası önlemler artırıldı. Ülkemizde de yurt dışı temaslı corona virüsü vakalarına rastlanmasının ardından salgının ekonomik etkilerini azaltmak adına adımlar atıldı. Hükümet, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' adını verdiği paketle 100 milyar liralık bir kaynak setini devreye aldı. Bu gelişmelerin ardından kamu ve bazı özel bankalar destek adımları attı. Peki, kredi erteleme yapan bankalar hangileri? Hangi banka hangi fırsatları sunuyor? İşte kredi borcu erteleme yapan bankaların listesi...

Giriş Tarihi: 24.03.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 09:50
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Son dakika: Bankalardan peş peşe açıklamalar! Kredi erteleme yapan bankalar hangileri? İşte tam liste

Son dakika haberi... Bankalardan peş peşe açıklamalar geliyor. Kamu bankalarının kredi erteleme açıklamasını yapmasının ardından özel bankalar da devreye girdi. Bankalar, müşterilerinin corona virüsü sürecini mali açından az hasarla atlatabilmesi için destek paketlerini açıklıyor. Bu kapsamda birçok fırsat müşterilere sunuluyor. Hangi bankaların kredi erteleme yaptığı merak ediliyor. Peki, kredi erteleme yapan bankalar hangileri? Hangi banka hangi fırsatları sunuyor? İşte kredi borcu erteleme yapan bankaların listesi...

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Son dakika: Bankalardan peş peşe açıklamalar! Kredi erteleme yapan bankalar hangileri? İşte tam liste

KREDİ BORCU ERTELEME YAPAN BANKALAR HANGİLERİ?

İşte açıklanan bankalar şu şekilde:

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Akbank, QNB Finansbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım

Kredi ertelemesi yapan bankalar açıklandığında ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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Son dakika: Bankalardan peş peşe açıklamalar! Kredi erteleme yapan bankalar hangileri? İşte tam liste

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank da akşam saatlerinde koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kişi ve kurumların yaşadıkları ekonomik sıkıntılara destek olmak amacıyla, kredi kullanan bireysel ve tüzel müşterilerine ödemeleri için erteleme imkanı sunduğunu duyurdu.

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Son dakika: Bankalardan peş peşe açıklamalar! Kredi erteleme yapan bankalar hangileri? İşte tam liste

AKBANK

Akbank "Bireysel ve tüzel müşterilerimizin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri talep olması halinde mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenebilecek." açıklamasını yaptı

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Son dakika: Bankalardan peş peşe açıklamalar! Kredi erteleme yapan bankalar hangileri? İşte tam liste

ZİRAAT KATILIM BANKASI

Virüs tedbirleri kapsamında Ziraat Katılım Bankası da, 'Personel maaşlarını, bankamız üzerinden ödeyen firmaların şubat sonundaki istihdamlarını korumaları kaydıyla, ihtiyaç duymaları halinde 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verilecek'' açıklamasında bulundu.