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Son dakika: Bankalardan peş peşe açıklamalar! Kredi erteleme yapan bankalar hangileri? İşte tam liste
Son dakika... Kredi erteleme yapan bankalar hangileri? Çin'den dünyaya yayılan corona virüsü salgını sonrası önlemler artırıldı. Ülkemizde de yurt dışı temaslı corona virüsü vakalarına rastlanmasının ardından salgının ekonomik etkilerini azaltmak adına adımlar atıldı. Hükümet, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' adını verdiği paketle 100 milyar liralık bir kaynak setini devreye aldı. Bu gelişmelerin ardından kamu ve bazı özel bankalar destek adımları attı. Peki, kredi erteleme yapan bankalar hangileri? Hangi banka hangi fırsatları sunuyor? İşte kredi borcu erteleme yapan bankaların listesi...
Giriş Tarihi: 24.03.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 09:50
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