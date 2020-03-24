Son dakika: Bankalardan peş peşe açıklamalar! Kredi erteleme yapan bankalar hangileri? İşte tam liste

Son dakika haberi... Bankalardan peş peşe açıklamalar geliyor. Kamu bankalarının kredi erteleme açıklamasını yapmasının ardından özel bankalar da devreye girdi. Bankalar, müşterilerinin corona virüsü sürecini mali açından az hasarla atlatabilmesi için destek paketlerini açıklıyor. Bu kapsamda birçok fırsat müşterilere sunuluyor. Hangi bankaların kredi erteleme yaptığı merak ediliyor. Peki, kredi erteleme yapan bankalar hangileri? Hangi banka hangi fırsatları sunuyor? İşte kredi borcu erteleme yapan bankaların listesi...