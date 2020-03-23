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Kısa çalışma ödeneği 2020 başvuru şartları ve formu! İŞKUR Kısa çalışma ödeneği işveren ve işçi hakları

Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları nedir? Çin'de ortaya çıkan ve ülkemizde de görülen yeni tip koronavirüs nedeniyle kısa çalışma uygulaması başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, başvuruların bugün başlayacağını bildirmişti. Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işverenler için başvuruya dair tüm detayları sayfamızda derledik. Peki, kısa çalışma ödeneği başvuru şartları nedir? İŞKUR kısa çalışma ödeneği başvuru nasıl yapılır? Kısa çalışma ödeneği işveren ve işçi hakları neler?

Giriş Tarihi: 23.03.2020 17:10 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 17:20
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Kısa çalışma ödeneği 2020 başvuru şartları ve formu! İŞKUR Kısa çalışma ödeneği işveren ve işçi hakları

Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları nedir? Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işverenler için başvurular başladı. Kısa Çalışma Talep Formu'nun doldurulması ile birlikte yapılacak başvuruların detayları belli oldu. İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden merak edilen soruların cevapları paylaşıldı. Peki, kısa çalışma ödeneği başvuru şartları nedir? 2020 kısa çalışma ödeneği başvuru nasıl yapılır? İşçi ve işveren hakları neler? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

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Kısa çalışma ödeneği 2020 başvuru şartları ve formu! İŞKUR Kısa çalışma ödeneği işveren ve işçi hakları

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kısa çalışma ödeneği başvuruları, İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işveren; buna ilişkin kanıtlarla birlikte Kısa Çalışma Talep Formu ile kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi bağlı olduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine, elektronik posta göndermek suretiyle kısa çalışmaya başvuru yapabilir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

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Kısa çalışma ödeneği 2020 başvuru şartları ve formu! İŞKUR Kısa çalışma ödeneği işveren ve işçi hakları

Başvuruların işyerine gidilmeden de belge üzerinden hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için koronavirüsten olumsuz etkilenildiğine dayanak teşkil eden belgelerin başvuruya eklenmesi önem taşımaktadır. Gerektiğinde işverenle irtibata geçilerek ilave belgeler talep edilebilecektir. İşverenlere başvurusunun alındığı yine aynı yolla en kısa sürede bildirilecek ve başvurular uygunluk tespiti amacıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilecektir.

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Kısa çalışma ödeneği 2020 başvuru şartları ve formu! İŞKUR Kısa çalışma ödeneği işveren ve işçi hakları

KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

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Kısa çalışma ödeneği 2020 başvuru şartları ve formu! İŞKUR Kısa çalışma ödeneği işveren ve işçi hakları

Kısa Çalışma Kapsamında;

- İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi,

- Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi,

hizmetleri sağlanmaktadır.