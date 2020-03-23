ANA SAYFA
Kısa çalışma ödeneği 2020 başvuru şartları ve formu! İŞKUR Kısa çalışma ödeneği işveren ve işçi hakları
Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları nedir? Çin'de ortaya çıkan ve ülkemizde de görülen yeni tip koronavirüs nedeniyle kısa çalışma uygulaması başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, başvuruların bugün başlayacağını bildirmişti. Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işverenler için başvuruya dair tüm detayları sayfamızda derledik. Peki, kısa çalışma ödeneği başvuru şartları nedir? İŞKUR kısa çalışma ödeneği başvuru nasıl yapılır? Kısa çalışma ödeneği işveren ve işçi hakları neler?
Giriş Tarihi: 23.03.2020 17:10 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 17:20
- 1
- 32
- 2
- 32
- 3
- 32
- 4
- 32
- 5
- 32