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Haberler Galeri Son dakika: Bankalardan peş peşe açıklamalar! Bayram kredisi veren bankalar hangileri? İşte güncel liste...

Son dakika: Bankalardan peş peşe açıklamalar! Bayram kredisi veren bankalar hangileri? İşte güncel liste...

Son dakika... Bayram kredisi veren bankalar hangileri? Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala en çok merak edilenlerden biri de bankaların bayram kredisi fırsatları oldu. Geçtiğimiz günlerde Akbank tarafından Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyası açıklanmıştı. Bir banka daha bayram kredisi detaylarını açıkladı. Peki, bayram kredisi veren bankalar hangileri? Hangi banka ne kadar bayram kredisi veriyor? İşte bayram kredisi veren bankalar listesi...

Giriş Tarihi: 09.05.2020 16:54 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 17:07
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Son dakika: Bankalardan peş peşe açıklamalar! Bayram kredisi veren bankalar hangileri? İşte güncel liste...

Son dakika... Bayram kredisi veren bankalar listesi güncellendi. Ramazan ayının ortalarında olduğumuz şu günlerde bayram kredisi için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar detayları araştırıyor. Geçtiğimiz günlerde Akbank 3 ay ertelemeli bayram kredisi detaylarını açıklamış ve başvuruları almaya başlamıştı. Şimdi ise bir banka daha bayram kredisi detaylarını duyurdu. 2020 Ramazan Bayramı'na özel kredi veren bankalar listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bayram kredisi veren bankalar hangileri? İşte güncel liste...

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Son dakika: Bankalardan peş peşe açıklamalar! Bayram kredisi veren bankalar hangileri? İşte güncel liste...

BAYRAM KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

* İş Bankası

* Akbank

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Son dakika: Bankalardan peş peşe açıklamalar! Bayram kredisi veren bankalar hangileri? İşte güncel liste...

İŞ BANKASI BAYRAM KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İş Bankası tarafından size özel belirlenen faiz oranıyla, 50.000 TL'ye kadar 60 aya varan vadeler ve 3 aya kadar geri ödemesiz dönemli "Anında Bayram Kredisi başvuruları başladı.

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Son dakika: Bankalardan peş peşe açıklamalar! Bayram kredisi veren bankalar hangileri? İşte güncel liste...

İşCep'ten Anında Bayram Kredisi başvurusu;

"Krediler" > "Anında Kredi Başvuru" veya
"Başvurular" > "Kredi" > "Anında Kredi" adımlarını takip ederek

İnternet Şubesi'nden Anında Bayram Kredisi başvurusu;

"Kredilerim" > "Anında Kredi" veya
"Başvuru-Ürünler" > "Anında Kredi" adımlarını takip ederek hızlı ve kolayca yapabilirsiniz.

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Son dakika: Bankalardan peş peşe açıklamalar! Bayram kredisi veren bankalar hangileri? İşte güncel liste...

Anında Bayram Kredisi ile bu döneme özel ihtiyaçlarınızı karşılayabilir, dilerseniz ilk taksitinizi krediyi kullandığınız tarihten 3 ay sonra olacak şekilde belirleyebilir, üstelik kredinizi eşit taksitlerle geri ödeyebilirsiniz.

İŞ BANKASI BAYRAM KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN