Son dakika: Bankalardan peş peşe açıklamalar! Bayram kredisi veren bankalar hangileri? İşte güncel liste...

Son dakika... Bayram kredisi veren bankalar hangileri? Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala en çok merak edilenlerden biri de bankaların bayram kredisi fırsatları oldu. Geçtiğimiz günlerde Akbank tarafından Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyası açıklanmıştı. Bir banka daha bayram kredisi detaylarını açıkladı. Peki, bayram kredisi veren bankalar hangileri? Hangi banka ne kadar bayram kredisi veriyor? İşte bayram kredisi veren bankalar listesi...

Giriş Tarihi: 09.05.2020 16:54 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 17:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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