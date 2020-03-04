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Son dakika: Altın fiyatları zirvede! 4 Mart anlık altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları

Altın fiyatlarında son dakika yükseliş devam ediyor. Dünkü kapanışta 317 liradan işlem gören gram altın yeni güne 324 liradan başladı. Koronavirüse ilişkin gelişmeler sonrası rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 4 Mart canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 04.03.2020 09:37 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 09:41
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Son dakika: Altın fiyatları zirvede! 4 Mart anlık altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Koronavirüse ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiği altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Dünkü kapanışta serbest piyasada 317 liradan işlem gören gram altın, 4 Mart'a 324 liradan başladı. Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte altın fiyatlarında son durum yakından takip edilmeye başlandı. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 4 Mart anlık altın fiyatları...

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Son dakika: Altın fiyatları zirvede! 4 Mart anlık altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları hareketli seyrini sürdürüyor. İşte canlı altın fiyatları:

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Son dakika: Altın fiyatları zirvede! 4 Mart anlık altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları

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Son dakika: Altın fiyatları zirvede! 4 Mart anlık altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları

ALTININ KİLOGRAMI 318 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 318 bin 500 liraya geriledi.

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Son dakika: Altın fiyatları zirvede! 4 Mart anlık altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları

Altın piyasasında, en düşük 317 bin 700 lira, en yüksek 320 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,09 azalışla 318 bin 500 liradan tamamladı.