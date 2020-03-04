Son dakika: Altın fiyatları zirvede! 4 Mart anlık altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları

Altın fiyatlarında son dakika yükseliş devam ediyor. Dünkü kapanışta 317 liradan işlem gören gram altın yeni güne 324 liradan başladı. Koronavirüse ilişkin gelişmeler sonrası rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 4 Mart canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 04.03.2020 09:37 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 09:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





