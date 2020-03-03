Son dakika: Bankada kredisi olanlar dikkat!

EKONOMİ yönetimi ocak ayında bankaların aldıkları ücret ve komisyonlar standartlaştırarak maliyetleri düşürdü. Buna göre ticari kredilerde erken kapama komisyonu kalan vadesi 2 yıla kadar olanlarda yüzde 1'i, 2 yıldan uzun olanlarda ise yüzde 2'yi aşamayacaktı. Ancak bazı bankaların kredisini erken kapatmaya çalışan şirketlerden yüksek komisyon istemeyi sürdürdüğü öğrenildi.