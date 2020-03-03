Son dakika: Bankada kredisi olanlar dikkat! Ekonomi yönetimi ocak ayında bankaların aldıkları ücret ve komisyonlar standartlaştırarak maliyetleri düşürdü. Ancak bazı bankaların kredisini erken kapatmaya çalışan şirketlerden yüksek komisyon istemeyi sürdürdüğü öğrenildi. Giriş Tarihi: 03.03.2020 08:41 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020 08:43
EKONOMİ yönetimi ocak ayında bankaların aldıkları ücret ve komisyonlar standartlaştırarak maliyetleri düşürdü. Buna göre ticari kredilerde erken kapama komisyonu kalan vadesi 2 yıla kadar olanlarda yüzde 1'i, 2 yıldan uzun olanlarda ise yüzde 2'yi aşamayacaktı. Ancak bazı bankaların kredisini erken kapatmaya çalışan şirketlerden yüksek komisyon istemeyi sürdürdüğü öğrenildi.
500 BİN TL'LİK KREDİ Bunun son örneği Bursa'da yaşandı. 9 çalışanı olan bir şirket 2017 yılında bir bankadan aldığı 4 yıl vadeli 500 bin liralık krediyi vadesinden önce kapatmak için başvuruda bulundu. Bankanın şirketten erken ödeme komisyonu adı altında kredinin yüzde 15'i kadar ekstra ödeme istediği öğrenildi.
Son düzenlemeye göre bankanın yüzde 1 talep etmesi gerekirken yüzde 15'lik komisyon talebinde bulunması çok büyük haksızlık. Çünkü söz konusu kredinin yıllık maliyeti zaten yüzde 15 düzeyinde.
Benzer sorun yaşayan şirketler yüksek komisyonun nedenini sorduğunda bazı bankalar karşılarına imzaladıkları sözleşmeleri çıkarıyor.
Bu sözleşmeler müzakere edilmesi mümkün olmayan maddeler içeriyor. Hatta birçok sözleşmede erken kapatmaya ilişkin oranlar boş bırakılıyor.