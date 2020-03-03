Dolar son dakika! Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? 3 Mart güncel döviz kurları

Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Merkez bankalarının ekonomiyi destekleme mesajları ve yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin açıklamaların çözüme yönelik iyimserliği artırmasıyla piyasalarda pozitif seyir sürüyor. Analistler, dolar/TL'de 6,20 altında kalıcılık sağlanması durumunda 6,15 desteğinin görülebileceğini bildirdi. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 3 Mart güncel döviz kurları...

Giriş Tarihi: 03.03.2020 10:24 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020 10:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





