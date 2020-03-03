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Dolar son dakika! Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? 3 Mart güncel döviz kurları

Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Merkez bankalarının ekonomiyi destekleme mesajları ve yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin açıklamaların çözüme yönelik iyimserliği artırmasıyla piyasalarda pozitif seyir sürüyor. Analistler, dolar/TL'de 6,20 altında kalıcılık sağlanması durumunda 6,15 desteğinin görülebileceğini bildirdi. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 3 Mart güncel döviz kurları...

Giriş Tarihi: 03.03.2020 10:24 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020 10:32
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Dolar son dakika! Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? 3 Mart güncel döviz kurları

Dolar ne kadar? Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüse ilişkin gelişmelerle birlikte piyasalarda hareketlilik sürüyor. Piyasalarda bugün G7 liderlerinin telekonferansından gelecek haber ve açıklamaların takip edilecek. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 3 Mart güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

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Dolar son dakika! Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? 3 Mart güncel döviz kurları

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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Dolar son dakika! Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? 3 Mart güncel döviz kurları

Küresel piyasalarda dolara olan talebin azalmasının etkisiyle üst üste 4 işlem günü süren yükselişini dün sonlandıran dolar/TL, günü yüzde 1,5 değer kaybıyla 6,1604'ten tamamladı.

Avro/dolar paritesi, üst üste yükselişini 8. işlem güne taşıyarak yüzde 0,1 artışla 1,1150'den işlem görüyor. Dolar endeksi, yatay bir seyirle 97,4 seviyesinde bulunuyor

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Dolar son dakika! Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? 3 Mart güncel döviz kurları

Analistler, bugün yurt dışında G7 liderlerinin telekonferansından gelecek haber ve açıklamaların takip edileceğini, Suriye ile ilgili gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

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Dolar son dakika! Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? 3 Mart güncel döviz kurları

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,20'nin altında kalıcılık sağlanması durumunda 6,15 desteğinin görülebileceğini ifade eden analistler, olası yükselişlerde 6,25'in direnç konumunda izleneceğini kaydetti.