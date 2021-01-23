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23 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri SGK'dan beklenen açıklama geldi! Borcu olanlara anında indirim uygulanacak! Başvuru ve ödemeler nasıl olacak? SGK'dan beklenen açıklama geldi! Borcu olanlara anında indirim uygulanacak! Başvuru ve ödemeler nasıl olacak? Borcu olan vatandaşlar için son dakika açıklaması geldi. Vergi yapılandırması kapsamında başvuru yapan vatandaşlara indirim uygulanacak. Başvuruların sona ermesine kısa süre kala, vergi yapılandırması hakkında detayları haberimizde derledik. SGK borçları ve KYK borcu gibi yapılandırma yapmak isteyen vatandaşların kısa sürede başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, vergi yapılandırma başvuru ve ödemeler nasıl olacak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 23.01.2021 15:27
Son dakika... Vergi borcu yapılandırma ne zaman bitiyor? Vergi borcu olan vatandaşların, borcunu ödeyebilmeleri için kolaylık sağlandı. Yapılandırma kapsamında milyonlarca vatandaşın borcunda indirim uygulanacak. Yapılandırma ile daha kolay ödenebilir hale getirilen düzenlemede son viraja girildi. Başvuruların bitmesine kısa bir süre kaldı. Peki, vergi borcu yapılandırma ne zaman bitiyor? Başvurular nereden, nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NE ZAMAN BİTİYOR?
Vergi yapılandırma borcu 1 Şubat tarihinde sona erecek. Henüz yapılandırma başvurusu yapamayan vatandaşların ellerini çabuk tutması gerekiyor. Antalya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Nejat Deniz, kuruma pirim borcu olanları 1 Şubat 2021 tarihine kadar yapılandırma başvurusuna davet etti. İl Müdürü Deniz,
"Sadece pirim borcu değil, idari para cezaları, iş ve mesleki hastalık cezaları da bu yapılandırmaya dahil" dedi.
Yapılandırmanın büyük kolaylık ve avantajlar sağladığını dile getiren İl Müdürü Deniz, sigortalı çalıştıran işverenlerce e-Sigorta üzerinden, primlerini kendi ödeyen sigortalıların ise e-Devlet üzerinden talepte bulunabileceğini belirtti. Şahsen ya da posta yoluyla ilgili Sosyal Güvenlik Merkezlerine de başvuru yapılabileceğini sözlerine ekleyen İl Müdürü Deniz, yapılandırmanın sadece prim borcunu kapsamadığını, aynı zamanda idari para cezaları, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacakların, Bağ-Kur (4-b) sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyasını da kapsadığı söyledi.
SGK İl Müdürü Deniz, şöyle konuştu:
"Borcunu peşin ödeyenler için hesaplama sonrasında borç aslı dışında kalan tutarın yüzde 90'ının silinecek, taksitle ödemeyi tercih eden borçluların ise 2'şer aylık dönemler halinde 6,9,12 ve 18 eşit taksitle çok avantajlı taksitlendirme farkı ile ödeme yapabilecekler. Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecektir. Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacak, yapılandırmada ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde 'borcu yoktur' yazısının alınabilecek" dedi.
SGK İl Müdürü Deniz, yapılandırma devam ettiği sürece sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacağını söyledi.