Yapılandırmanın büyük kolaylık ve avantajlar sağladığını dile getiren İl Müdürü Deniz, sigortalı çalıştıran işverenlerce e-Sigorta üzerinden, primlerini kendi ödeyen sigortalıların ise e-Devlet üzerinden talepte bulunabileceğini belirtti. Şahsen ya da posta yoluyla ilgili Sosyal Güvenlik Merkezlerine de başvuru yapılabileceğini sözlerine ekleyen İl Müdürü Deniz, yapılandırmanın sadece prim borcunu kapsamadığını, aynı zamanda idari para cezaları, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacakların, Bağ-Kur (4-b) sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyasını da kapsadığı söyledi.