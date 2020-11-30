Asgari ücret için flaş gelişme: Asgari ücret ve AGİ zammı sonrasında maaşlar ne kadar olacak? Net-Brüt...

Son dakika... Asgari ücret ve AGİ zammı sonrasında maaşlar ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek zam oranı sonrasında AGİ'de yükselmiş olacak. Bilindiği üzere 1 Ocak 2020'den itibaren asgari ücretin brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlenmişti. Milyonlarca asgari ücretliyi ilgilendiren zam oranı için son dakika açıklaması bekleniyor. İşte, Asgari ücret ve AGİ zammı sonrasında maaşlar ne kadar olacak? Net-Brüt...