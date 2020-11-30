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30 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Asgari ücret için flaş gelişme: Asgari ücret ve AGİ zammı sonrasında maaşlar ne kadar olacak? Net-Brüt... Asgari ücret için flaş gelişme: Asgari ücret ve AGİ zammı sonrasında maaşlar ne kadar olacak? Net-Brüt...
Asgari ücret ve AGİ zammı sonrasında maaşlar ne kadar olacak? Sorusunun cevabı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çalışanları ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri 4 Aralık tarihinde başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından pazarlık aşamasında 5 önemli madde belli oldu. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren görüşmelerin tüm detayları ahaber.com.tr'de yer alacak. Ocak ve Temmuz ayında ortaya çıkan enflasyon verileri zam için detaylar belli olacak. İşte, Asgari ücret ve AGİ zammı sonrasında maaşlar ne kadar olacak? Net-Brüt...
Giriş Tarihi: 30.11.2020 17:32 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 17:39
Son dakika... Asgari ücret ve AGİ zammı sonrasında maaşlar ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek zam oranı sonrasında AGİ'de yükselmiş olacak. Bilindiği üzere 1 Ocak 2020'den itibaren asgari ücretin brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlenmişti. Milyonlarca asgari ücretliyi ilgilendiren zam oranı için son dakika açıklaması bekleniyor. İşte, Asgari ücret ve AGİ zammı sonrasında maaşlar ne kadar olacak? Net-Brüt...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 YILI ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLUR?
Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında son 10 yılın enflasyon ve asgari ücret zam oranlarını karşılaştırdı. Erdem, karşılaştırdığı oranlar sonrası 2021 yılında asgari ücrete yüzde 15 oranında zam yapılacağını beklediğini söyledi.
2021 asgari ücret için yapılacak toplantılar Aralık'ta başlayacak. Peki 2021 asgari ücret ne zaman belli olacak? 2021 asgari ücret ne kadar olacak?
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi ile ilgili ilk toplantının ne zaman yapılacağını açıkladı.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk "2021'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak." dedi.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'un başkanlığında, Bakanlık'ta yapılacak ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyor.