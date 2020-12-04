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04 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Asgari ücret toplantısı bitti mi? Asgari ücret brüt-net zammı belli oldu mu? 2.3.4 toplantı... Son dakika: Asgari ücret toplantısı bitti mi? Asgari ücret brüt-net zammı belli oldu mu? 2.3.4 toplantı...
2021 yılına ait asgari ücret belirlenmesine yönelik ilk toplantı bugün yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından ilk açıklama geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile görüşmeler 3 toplantı sonrasında sona erecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum." dedi. İşte, Asgari ücret toplantısı bitti mi? Asgari ücret brüt-net zammı belli oldu mu? 2.3.4 toplantı...
Giriş Tarihi: 04.12.2020 18:28 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 18:36
Asgari ücret toplantısı bitti mi? Asgari ücret brüt-net zammı belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 yılına ait ilk asgari ücret görüşmesi 4 Aralık tarihinde yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum." dedi. "Asgari ücret toplantısı bitti mi? " sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte, Asgari ücret brüt-net zammı belli oldu mu? 2.3.4 toplantı...
GALERİ DEVAM EDİYOR ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI 1. TOPLANTI BİTTİ
Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.
2. TOPLANTI 15 ARALIK'TA
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını 15 Aralık'ta yapacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışma takvimini paylaştı.
Buna göre, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında komisyon, ikinci toplantısını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde 15 Aralık'ta yapılacak.
3. TOPLANTI 22 ARALIK'TA
Üçüncü toplantısı ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-İş) ev sahipliğinde 22 Aralık'ta gerçekleştirecek.
TİSK'teki toplantı da çevrim içi yapılacak. Türk-İş'teki toplantının düzenleniş yöntemi ile dördüncü ve son toplantının tarihi, ilerleyen günlerde netleştirilecek.
espit edilecek yeni asgari ücretin, çalışma hayatının tüm taraflarına ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunan Selçuk, şunları söyledi:
"Asgari ücret, hangi kanuna tabi olarak çalıştığına bakılmaksızın tüm iş kollarını kapsamakta, toplumun tüm kesimleri için eşit olarak belirlenmekte. Çalışma hayatında, işçi kardeşlerimizin ekonomik ve sosyal haklarının korunmasında, ücret politikalarının alt sınırını ortaya koyuyor. Komisyonun nihai hedefi, tüm sosyal tarafların görüşleri, talepleri ve koşulları göz önünde bulundurarak bu düzeyi belirlemek. Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz."