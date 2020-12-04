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04 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Emeklinin maaşı netleşiyor! 5 aylık zammı belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur ocak maaş zamları... Emeklinin maaşı netleşiyor! 5 aylık zammı belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur ocak maaş zamları...
Son dakika... Emeklinin 2021 Ocak zammı için artık detaylar belli olmaya başladı. 16 milyonu aşkın emekli ve memuru ilgilendiren Ocak zammı için kritik viraja girilirken, uzmanlar tarafından ilk tahminler belirginleşmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Kasım enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından yeni yıl maaş zammıyla ilgili belirgin gösterge ortaya çıktı. 5 aylık enflasyon 7.02 olurken yeni maaşlarda şekillendi. İşte, kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur ocak maaş zamları...
Giriş Tarihi: 04.12.2020 19:11 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 20:09
Son dakika... 2021 Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli, memur ve işçinin gözü maaş zamlarına çevrildi. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ekonomi uzmanlarının tahminleri belirginleşmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6'şar aylık enflasyon rakamına göre zam alırken memurlar ve Emekli Sandığı emeklilerinin zam oranları enflasyon farkı ile şekilleniyor. Hal böyle olunca emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam miktarı arama trendlerinde ilk sırada yer alıyor. İşte, kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur ocak maaş zamları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyon verisi Ocak ayında yapılacak zamlarla ilgili önemli bir ipucunu da vermiş oldu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Kasım'da yüzde 2.3 arttı. Böylece ikinci 6 aylık enflasyonun 5 aylık döneminin verisi belli oldu. Temmuz ayından bu yana endeksteki 5 aylık değişim Yüzde 7.02 olarak gerçekleşti.
Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık zamları yüzde 7.02 olurken memur ve memur emeklilerine de 5 aylık enflasyona göre 3.02 puanlık fark eklenmesi kesinleşti. Emeklilerin ve memurların zam oranlarını Temmuz 2020 ile Ocak 2021 tarihleri arasındaki 6 aylık enflasyon oranı belirleyecek.
NASIL HESAPLANIYOR
Emekleler ve memurlar iççin iki ayrı hesaplama yapılıyor. Bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar zam alacak. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında Ocak'ta yüzde 3 zam ve bu yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark alacak.