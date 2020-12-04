BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

Koronavirüs salgını nedeniyle 8 banka çalışma saatlerini değiştirdi. Buna göre, Garanti BBVA, Akbank, Denizbank, TEB, İş Bankası, HSBC, Yapı Kredi ve Finansbank'ın Türkiye genelindeki tüm şubeleri 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 arasında çalışacak.

Bankalar mesai saati değişikliğini şu mesajla duyurdu: