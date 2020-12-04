Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
04 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Bankalar peş peşe duyurdu! Garanti, Akbank, Denizbank, TEB saat kaçta açılıyor, kapanıyor? İşte çalışma saatleri... Bankalar peş peşe duyurdu! Garanti, Akbank, Denizbank, TEB saat kaçta açılıyor, kapanıyor? İşte çalışma saatleri...
Bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonrasında kamu kurumu mesai saatleri değişmişti. Kamu kurumlarının ardından bankalar da peş peşe yaptıkları açıklamada mesai saatlerinin değiştiğini açıkladı. Peki, Garanti, Akbank, Denizbank, TEB saat kaçta açılıyor, kapanıyor? İşte bankaların yeni çalışma saatleri...
Giriş Tarihi: 04.12.2020 13:43 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 13:54
Bankaların çalışma saatleri değişti. Türkiye'de artış gösteren vaka sayıları nedeniyle bir takım önlemler alındı. Yeni tedbirlerin hayata geçirilmesinin ardından bankalardan da peş peşe açıklamalar gelmeye başladı. Bankada işlemleri olan vatandaşlar, bankaların çalışma saatlerini merak ediyor. Peki, Garanti, Akbank, Denizbank, TEB saat kaçta açılıyor, kapanıyor? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?
Koronavirüs salgını nedeniyle 8 banka çalışma saatlerini değiştirdi. Buna göre, Garanti BBVA, Akbank, Denizbank, TEB, İş Bankası, HSBC, Yapı Kredi ve Finansbank'ın Türkiye genelindeki tüm şubeleri 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 arasında çalışacak.
Bankalar mesai saati değişikliğini şu mesajla duyurdu:
Garanti BBVA: "Corona virüs tedbirleri kapsamında şubelerimiz 2 Aralık 2020 itibariyle 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet verecektir" Akbank: "Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren subelerimizde 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasinda hizmet vereceğiz" Denizbank: "Sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak adına, sube calisma saatlerimiz 2 Aralik 2020 itibariyle 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 olarak değişmiştir"