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Haberler Galeri SON DAKİKA | Asgari ücret açıklanıyor... 2021 asgari ücret ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Zam oranı...

SON DAKİKA | Asgari ücret açıklanıyor... 2021 asgari ücret ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Zam oranı...

Son dakika... Asgari ücret bugün açıklanıyor... Milyonların büyük bir merakla beklediği asgari ücrette kritik toplantı bugün gerçekleştiriliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısının ardından yeni ücret belli olacak. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin insan onuruna yaraşır geçinmeyi sağlayacak bir seviyede olması gerektiğini vurguladı. Şimdi ise gözler o saate çevrildi. Peki, 2021 asgari ücret ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Asgari ücret zam oranı ne kadar olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 28.12.2020 09:10 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 09:32
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SON DAKİKA | Asgari ücret açıklanıyor... 2021 asgari ücret ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Zam oranı...

Asgari ücret saat kaçta açıklanacak? 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücrette kritik toplantı bugün yapılacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde bugün gerçekleştirecek. Toplantının ardından Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıklayacak. Peki, 2021 asgari ücret ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Asgari ücret zam oranı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SON DAKİKA | Asgari ücret açıklanıyor... 2021 asgari ücret ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Zam oranı...

ASGARİ ÜCRET SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Son toplantı bugün saat 10.30'da başlayacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplantının ardından 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıklayacak. Toplantının bitiş saati henüz bilinmiyor. Yeni ücret belli olduğunda anbean ahaber.com.tr'de yer alacak.

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SON DAKİKA | Asgari ücret açıklanıyor... 2021 asgari ücret ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Zam oranı...

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Bugüne kadar asgari ücret artışlarında enflasyonun dikkate alındığı ve 3-5 puan üstünde zam yapıldığı görülüyor. Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki yüzde 14.18'lik enflasyon tahmini dikkate alındığında, yüzde 17.18 ya da yüzde 19.18 artış olabilecek.

Buna göre net asgari ücret 2.724 ya da 2.770 liraya çıkacak.

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SON DAKİKA | Asgari ücret açıklanıyor... 2021 asgari ücret ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Zam oranı...

2021 AGİ NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret yüzde 19.18 artarsa; Asgari Geçim İndirimi 263-447, işsizlik maaşı ise bin 392-2 bin 784 lira olacak.

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SON DAKİKA | Asgari ücret açıklanıyor... 2021 asgari ücret ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Zam oranı...

ASGARİ ÜCRET İLE NELER DEĞİŞECEK?

Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle yaşanacak bazı değişiklikler şunlar:

1- İşsizlerin aldığı maaş aynı oranda artacak.
2- Çalışanların aldığı asgari geçim indirimi de yükselecek.
3- Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak.