SON DAKİKA | Asgari ücret açıklanıyor... 2021 asgari ücret ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Zam oranı...

Son dakika... Asgari ücret bugün açıklanıyor... Milyonların büyük bir merakla beklediği asgari ücrette kritik toplantı bugün gerçekleştiriliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısının ardından yeni ücret belli olacak. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin insan onuruna yaraşır geçinmeyi sağlayacak bir seviyede olması gerektiğini vurguladı. Şimdi ise gözler o saate çevrildi. Peki, 2021 asgari ücret ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Asgari ücret zam oranı ne kadar olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 28.12.2020 09:10 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 09:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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