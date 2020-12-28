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Haberler Galeri Kritik hafta! Asgari ücret bugün mü açıklanacak? 2021 asgari ücret 4. son toplantı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Kritik hafta! Asgari ücret bugün mü açıklanacak? 2021 asgari ücret 4. son toplantı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 2021 asgari ücret zammında milyonların beklediği gün geldi çattı. 2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirleneceği asgari ücretin 4. ve son toplantısı için tarih belli oldu. Bakanlığın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantının ne zaman yapılacağı ve yeni ücretin hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor. Peki, asgari ücret bugün mü açıklanacak? 2021 asgari ücret 4. son toplantı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 28.12.2020 08:59 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 09:33
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Kritik hafta! Asgari ücret bugün mü açıklanacak? 2021 asgari ücret 4. son toplantı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleyeceği dördüncü ve son toplantısı için geri sayım başladı. 7 milyon çalışan heyecan içinde toplantının yapılacağı tarihi bekliyor. Toplantının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yeni ücreti kamuoyu ile paylaşacak. Peki, asgari ücret bugün mü açıklanacak? 2021 asgari ücret 4. son toplantı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kritik hafta! Asgari ücret bugün mü açıklanacak? 2021 asgari ücret 4. son toplantı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

ASGARİ ÜCRET BUGÜN MÜ AÇIKLANACAK?

Büyük bir merakla beklenen asgari ücret bugün belli olacak. Kritik toplantı saat 10.30'da gerçekleştirilecek. Toplantını ardından Bakan Selçuk yeni asgari ücreti açıklayacak. Yeni ücret belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz.

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Kritik hafta! Asgari ücret bugün mü açıklanacak? 2021 asgari ücret 4. son toplantı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Komisyon, ilk toplantısını 4 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, ikinci toplantısını 15 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK), üçüncü toplantısını da 22 Aralık'ta Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-İş) ev sahipliğinde çevrim içi gerçekleştirmişti.

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Kritik hafta! Asgari ücret bugün mü açıklanacak? 2021 asgari ücret 4. son toplantı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, asgari ücret zammına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu bir matematik tabi, böyle olacak demiyorum ama hep böyle olmuş. Hep bir önceki yılın enflasyon oranının yüzde 3 ya da 4 puan üstünde zam olmuş. 2009'da 6,53 gerçekleşmiş enflasyon, 2010 asgari ücreti 9,7 artmış. 2020 yıl sonu enflasyon tahmini 12.1 - 12.47 çıkıyor. Asgari ücretin artış oranı da enflasyon artı 3-4 puan olursa yüzde 15-16 olduğunu düşünelim. Tahmini brüt asgari ücret 3.384.45 TL – 3.413.88 TL, tahmini net asgari ücret 2.673.40 TL – 2.696.65 TL olabilir." ifadelerini kullandı.

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Kritik hafta! Asgari ücret bugün mü açıklanacak? 2021 asgari ücret 4. son toplantı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

2021 AGİ NE KADAR OLACAK?

Eğer asgari ücret yüzde 15 zamlanarak brüt 3 bin 384 lira 45 kuruşa, net 2 bin 672 liraya çıkarsa, AGİ tutarları lira 253,83-431,51 lira aralığına yükselecek.