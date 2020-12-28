ANA SAYFA
Kritik hafta! Asgari ücret bugün mü açıklanacak? 2021 asgari ücret 4. son toplantı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 2021 asgari ücret zammında milyonların beklediği gün geldi çattı. 2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirleneceği asgari ücretin 4. ve son toplantısı için tarih belli oldu. Bakanlığın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantının ne zaman yapılacağı ve yeni ücretin hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor. Peki, asgari ücret bugün mü açıklanacak? 2021 asgari ücret 4. son toplantı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 28.12.2020 08:59 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 09:33
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12