25 Kasım 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ

İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı devam ediyor. TOKİ sosyal konut projesine başvuran milyonlarca kişi kura sonuçlarına odaklanmış durumda.Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrası, kura çekimi takvimi açıklandı. Peki, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, tarih bellli oldu mu? İşte, merak edilenler...

Giriş Tarihi: 25.11.2022 22:12 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 22:24
  • 1
  • 8
İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ

İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman? sorusu milyonlarca vatandaşın merak ettiği konular arasında yer alıyor. Doğu Anadolu'da 7, Güneydoğu Anadolu'da 5 olmak üzere toplam 12 ilde gerçekleştirilecek olan 22 bin 57 konutun kuraları 7-16 Kasım tarihleri arasında çekildi. İstanbul TOKİ başvurusu yapanlar, kura çekim tarihini araştırmaya başladı. Peki, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ kura çekimlerinin İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerde ne zaman olacağı henüz netleşmedi. İstanbul'da TOKİ kura çekilişinin Aralık ayı itibariyle planlanması bekleniyor.

  • 3
  • 8
İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ

İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi.

  • 4
  • 8
İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ

TOKİ kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor.

İstanbul TOKİ kura çekim tarihi netleştiğinde TOKİ hakkındaki detayları aşağıdaki linklerden öğrenebilirsiniz.

E-DEVLET TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

  • 5
  • 8
İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ

TOKİ 2+1, 3+1 FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul'da 3+1 büyüklüğündeki bir evin 1 milyon 583 bin lira olan maliyeti vatandaşa 950 bin liraya kadar düştü. Ankara'da 2+1 evde ödeme 500 bin TL azaldı. Yüzyılın konut hamlesinde yüzde 40 indirimli satışa çıkarılacak evlerin ödeme planı da netleşti.