İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı devam ediyor. TOKİ sosyal konut projesine başvuran milyonlarca kişi kura sonuçlarına odaklanmış durumda.Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrası, kura çekimi takvimi açıklandı. Peki, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, tarih bellli oldu mu? İşte, merak edilenler...

Giriş Tarihi: 25.11.2022 22:12 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 22:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL