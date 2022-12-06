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Asgari ücret 2023 SON DAKİKA! Başkan Erdoğan ve Çalışma Bakanı Bilgin'den kritik açıklama! Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret zam görüşmeleri için kritik süreç başlıyor. Komisyon ilk toplantısını yarın gerçekleştirecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. Şimdi ise gözler zam oranına çevrildi. Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği asgari ücret 2023 zam görüşmelerine ilişkin son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2023 asgari ücret ne kadar olacak? İşte haberin detayları...