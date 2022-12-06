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Haberler Galeri Asgari ücret 2023 SON DAKİKA! Başkan Erdoğan ve Çalışma Bakanı Bilgin'den kritik açıklama! Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret 2023 SON DAKİKA! Başkan Erdoğan ve Çalışma Bakanı Bilgin'den kritik açıklama! Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret zam görüşmeleri için kritik süreç başlıyor. Komisyon ilk toplantısını yarın gerçekleştirecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. Şimdi ise gözler zam oranına çevrildi. Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği asgari ücret 2023 zam görüşmelerine ilişkin son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2023 asgari ücret ne kadar olacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.12.2022 16:01 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 16:18
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Asgari ücret 2023 SON DAKİKA! Başkan Erdoğan ve Çalışma Bakanı Bilgin’den kritik açıklama! Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret 2023 zammı için geri sayım başladı. Aralık ayında gerçekleştirilecek komisyon toplantıları neticesinde yeni rakam belirlenecek. İlk toplantısını yarın gerçekleştirecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplam 3 toplantı yapması bekleniyor. Kritik toplantı öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. Peki, 2023 yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SON DAKİKA! Asgari ücret 2023 zam görüşmeleri başlıyor! Başkan Erdoğan ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’den açıklama

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 7 Aralık Çarşamba günü gerçekleşecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı öncesi işçi ve işverenler arasındaki mutabakatın önemine işaret ederek, "Asgari ücrette işverenlerle anlayış içinde hareket ettik. Son dönemde asgari ücret tespitinden vergi dilimlerinin belirlenmesine kadar işverenlerimizle iş birliği yaptık. İşçi-işveren arasındaki diyalog güçlü olmadığı zaman sosyal huzursuzluk yaşanması kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA! Asgari ücret 2023 zam görüşmeleri başlıyor! Başkan Erdoğan ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’den açıklama

ÇALIŞMA BAKANI BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise "'Asgari ücret temel ücret oldu' diye bir eleştiri var. Asgari ücretli oranı yüzde 37 civarında. Bilgisizliğe dayanan bir eleştiri. Asgari ücretin şöyle bir etkisi var. Biz asgari ücreti artırdığımız zaman reel ücretler de nominal ücretler de o düzeyde yeniden ayarlanıyor. Ortalamayı yukarı taşıyan asgari ücret politikası izlediğimizi belirtmeliyim." dedi.

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SON DAKİKA! Asgari ücret 2023 zam görüşmeleri başlıyor! Başkan Erdoğan ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’den açıklama

KASIM ENFLASYONU İLE YENİ RAKAM ORTAYA ÇIKTI

TÜİK'in açıkladığı kasım ayı enflasyon verisi sonrası yıllık enflasyon yüzde 84.39 olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında yapılan ara zam ile net asgari ücret 5.500 lira olarak belirlenmişti. Yıllık yüzde 84.39 olan enflasyon Ocak ayındaki 4.253 lira olan ücrete yansıtılırsa bu durumda 7.842 lira seviyesinde bir tutara ulaşılacak. Buna da örneğin 10 puan refah payı eklenirse yeni asgari ücret 8.268 lira seviyesine ulaşabilecek.

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SON DAKİKA! Asgari ücret 2023 zam görüşmeleri başlıyor! Başkan Erdoğan ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’den açıklama

Eğer halen 5.500 lira olan asgari ücrete yıllık yüzde 84.39'luk enflasyon oranı yansıtılarak yeni ücret belirlenirse 10.142 lira seviyesi görülebilecek.