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Haberler Galeri 2022 TOKİ arsa kura çekim tarihi açıklandı mı? TOKİ ARSA VE İŞ YERİ kura çekilişleri ne zaman başlıyor?

2022 TOKİ arsa kura çekim tarihi açıklandı mı? TOKİ ARSA VE İŞ YERİ kura çekilişleri ne zaman başlıyor?

TOKİ arsa başvuruları ne zaman? sorusu gündemdeki yerini koruyor. "İlk Evim","İlk İş Yerim" adlı sosyal konut projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek konutlar için kuralar i il il çekilmeye devam ederken arsa kura tarihleri merak konusu oldu. Peki, İlk Evim Arsa kapsamında arsa başvuruları için son tarih ne? TOKİ arsa başvurusu şartları ne, kimler başvurabilir? İşte, TOKİ ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 06.12.2022 16:08 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 16:15
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2022 TOKİ arsa kura çekim tarihi açıklandı mı? TOKİ ARSA VE İŞ YERİ kura çekilişleri ne zaman başlıyor?

TOKİ arsa kura çekimi sonuçları merakla bekleniyor. 250 bin sosyal konut projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 seçenekli konut kuraları il il çekilmeye başladı. TOKİ arsa kuraları için ise gözler, son dakika gelişmelerine çevrildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2022 TOKİ arsa kura çekim tarihi açıklandı mı? TOKİ ARSA VE İŞ YERİ kura çekilişleri ne zaman başlıyor?

TOKİ ARSA KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Noter kurası ve diğer duyurular İdaremiz https://www.toki.gov.tr/ internet adresinde yayımlanacak olup, başka bir ilan, duyuru ve bilgilendirme yapılmayacaktır.

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2022 TOKİ arsa kura çekim tarihi açıklandı mı? TOKİ ARSA VE İŞ YERİ kura çekilişleri ne zaman başlıyor?

TOKİ ARSA BAŞVURU SÜRECİ SONA ERDİ!

Evi olmayan vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak sosyal konut projesi kapsamında yer alan TOKİ arsa başvuruları, 10 Ekim 2022 Pazartesi günü başlayıp, 15 Kasım 2022 tarihinde sona erdi.

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2022 TOKİ arsa kura çekim tarihi açıklandı mı? TOKİ ARSA VE İŞ YERİ kura çekilişleri ne zaman başlıyor?

2022 TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Proje kapsamında Mart 2023'e kadar konut, iş yeri arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ardından hak sahipleri belirlenecek.

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2022 TOKİ arsa kura çekim tarihi açıklandı mı? TOKİ ARSA VE İŞ YERİ kura çekilişleri ne zaman başlıyor?

TOKİ arsa kura çekimi tarihi henüz açıklanmadı.Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberlerimize eklenecektir.