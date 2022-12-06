2022 TOKİ arsa kura çekim tarihi açıklandı mı? TOKİ ARSA VE İŞ YERİ kura çekilişleri ne zaman başlıyor?

TOKİ arsa başvuruları ne zaman? sorusu gündemdeki yerini koruyor. "İlk Evim","İlk İş Yerim" adlı sosyal konut projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek konutlar için kuralar i il il çekilmeye devam ederken arsa kura tarihleri merak konusu oldu. Peki, İlk Evim Arsa kapsamında arsa başvuruları için son tarih ne? TOKİ arsa başvurusu şartları ne, kimler başvurabilir? İşte, TOKİ ile ilgili detaylar...