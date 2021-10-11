Son dakika: Asgari ücret 2022’de ne kadar olacak? Bakan Vedat Bilgin’den önemli açıklama! Brüt-net asgari ücret zammı...

Ama esas etkisi de özel sektördeki ücret seviyesini bilhassa örgütsüz çalışanların ücret seviyesinin reel olarak değiştiren etkileyen durumdur. O yüzden asgari ücret grubu çok önemlidir. Demokratik ülkelerde toplumsal dengeleri düzenleyecek bir opsiyonu vardır. Bu bakımda da önümüzdeki günlerde asgari ücret sürecinde bu sosyal politika aracını en uygun şekilde kullanarak bilhassa örgütsüz çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir netice elde edilmesi konusunda çalışacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Asgari ücret bir sosyal adalet mekanizması olarak işleyecektir"