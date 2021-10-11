HaberlerGaleriSon dakika: Asgari ücret 2022'de ne kadar olacak? Bakan Vedat Bilgin'den önemli açıklama! Brüt-net asgari ücret zammı...
Son dakika: Asgari ücret 2022'de ne kadar olacak? Bakan Vedat Bilgin'den önemli açıklama! Brüt-net asgari ücret zammı...
Asgari ücret 2022 zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücrete 2022 yılında yapılacak zam oranı için görüşmeler başlıyor. Asgari ücret görüşmeleri öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den kritik açıklama geldi. Bakan Bilgin, asgari ücretle ilgili önemli detayı açıkladı. Peki, asgari ücret 2022'de ne kadar olacak? Bakan Vedat Bilgin'den önemli açıklama! Brüt-net asgari ücret zammı ne kadar? İşte son gelişmeler...