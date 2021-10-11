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Haberler Galeri Son dakika: Asgari ücret 2022'de ne kadar olacak? Bakan Vedat Bilgin'den önemli açıklama! Brüt-net asgari ücret zammı...

Son dakika: Asgari ücret 2022'de ne kadar olacak? Bakan Vedat Bilgin'den önemli açıklama! Brüt-net asgari ücret zammı...

Asgari ücret 2022 zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücrete 2022 yılında yapılacak zam oranı için görüşmeler başlıyor. Asgari ücret görüşmeleri öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den kritik açıklama geldi. Bakan Bilgin, asgari ücretle ilgili önemli detayı açıkladı. Peki, asgari ücret 2022'de ne kadar olacak? Bakan Vedat Bilgin'den önemli açıklama! Brüt-net asgari ücret zammı ne kadar? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.10.2021 17:06
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Son dakika: Asgari ücret 2022’de ne kadar olacak? Bakan Vedat Bilgin’den önemli açıklama! Brüt-net asgari ücret zammı...

Son dakika... Asgari ücret 2022'de ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamındaki ilk toplantısı için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücretle ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmeleri öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Peki, 2022'de asgari ücret ne kadar olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Asgari ücret 2022’de ne kadar olacak? Bakan Vedat Bilgin’den önemli açıklama! Brüt-net asgari ücret zammı...

BAKAN VEDAT BİLGİN'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022'de geçerli olacak asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, yakın zamanda asgari ücret görüşmelerinin başlayacağını bildirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki dönemde asgari ücret görüşmelerine başlayacağız. O sadece düşük gelirli grupların değil çalışma hayatında yer alan herkesin gelirine bir müdahale etme imkanıdır. Aynı zamanda o bizim işsizlik sigortasından tutun bütün harcamalara kadar düzenleyici bir eşittir.

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Son dakika: Asgari ücret 2022’de ne kadar olacak? Bakan Vedat Bilgin’den önemli açıklama! Brüt-net asgari ücret zammı...

Ama esas etkisi de özel sektördeki ücret seviyesini bilhassa örgütsüz çalışanların ücret seviyesinin reel olarak değiştiren etkileyen durumdur. O yüzden asgari ücret grubu çok önemlidir. Demokratik ülkelerde toplumsal dengeleri düzenleyecek bir opsiyonu vardır. Bu bakımda da önümüzdeki günlerde asgari ücret sürecinde bu sosyal politika aracını en uygun şekilde kullanarak bilhassa örgütsüz çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir netice elde edilmesi konusunda çalışacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Asgari ücret bir sosyal adalet mekanizması olarak işleyecektir"

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Son dakika: Asgari ücret 2022’de ne kadar olacak? Bakan Vedat Bilgin’den önemli açıklama! Brüt-net asgari ücret zammı...

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR? (NET-BRÜT)

2021 yılında geçerli asgari ücrete %21,56 artış yapıldı. Buna göre, asgari ücret brüt 3.577,50 TL, net 2.825,90 TL oldu.

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Son dakika: Asgari ücret 2022’de ne kadar olacak? Bakan Vedat Bilgin’den önemli açıklama! Brüt-net asgari ücret zammı...

2021 AGİ NE KADAR?

Bekar: 268,31 TL
Evli eşi çalışmayan: 321,98 TL
Evli eşi çalışmayan, 1 çocuklu: 362,22 TL
Evli eşi çalışmayan, 2 çocuklu: 402,47 TL
Evli eşi çalışmayan, 3 çocuklu: 456,13 TL