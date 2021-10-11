HaberlerGaleriBankalar ip gibi dizildi! Emekliye ek gelir imkanı doğdu! En az 500, 1500, 2000 TL...
Bankalar ip gibi dizildi! Emekliye ek gelir imkanı doğdu! En az 500, 1500, 2000 TL...
Bankalar emekliler için çeşitli fırsatlar sunuyor. Ayrıca yeni emekli olan vatandaşlarda bu imkandan yararlanabiliyor. Aynı bankadan 3 yıl maaş alma hakkını kazananlar için bankalar yeni tekliflerini hazırladı. Yıl içinde belli aralıklarla güncellemeler yapılırken, 750 TL ve 2.000 TL arasında ödemeler hesaplara yatıyor. Bankalar böylelikle emekli müşterilerine ek gelir imkanı sağlıyor. Maaşını hangi bankadan alacağına karar vermeyenler promosyon miktarlarını yakından takip ediyor. İşte, en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar...