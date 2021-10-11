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Bankalar ip gibi dizildi! Emekliye ek gelir imkanı doğdu! En az 500, 1500, 2000 TL...

Bankalar emekliler için çeşitli fırsatlar sunuyor. Ayrıca yeni emekli olan vatandaşlarda bu imkandan yararlanabiliyor. Aynı bankadan 3 yıl maaş alma hakkını kazananlar için bankalar yeni tekliflerini hazırladı. Yıl içinde belli aralıklarla güncellemeler yapılırken, 750 TL ve 2.000 TL arasında ödemeler hesaplara yatıyor. Bankalar böylelikle emekli müşterilerine ek gelir imkanı sağlıyor. Maaşını hangi bankadan alacağına karar vermeyenler promosyon miktarlarını yakından takip ediyor. İşte, en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.10.2021 18:10
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Bankalar ip gibi dizildi! Emekliye ek gelir imkanı doğdu! En az 500, 1500, 2000 TL...

Bankalar ip gibi dizildi. Emekliye ek gelir imkanı doğdu. En az 500, 1500, 2000 ve 2100 TL'ye kadar ödeme imkanı bankalar tarafından emekli müşterilerine sunuluyor. Kamu ve özel bankalar emekli maaş müşterileri olmaları için vatandaşlara çeşitli fırsatlar sunuyor. Bir banka ile 3 yıllık taahhüt imzalayan emekli, promosyon ödemesini cebine koyuyor. Maaşını hangi bankaladan alacağına henüz karar veremeyenler ise güncel promosyon miktarları hakkında araştırmalar yapıyor. İşte, bankalar promosyon miktarları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankalar ip gibi dizildi! Emekliye ek gelir imkanı doğdu! En az 500, 1500, 2000 TL...

EMEKLİLERE HEM KAMU HEM DE ÖZEL BANKALARDAN PROMOSYON

Emekli maaş müşterileri için hem kamu bankalarında hem de özel bankalarda çeşitli fırsatlar bulunuyor. Maaşa göre değişen bu promosyonlara bir örnek verilirse maaşınız 1500 TL'nin altındaysa en az 500, 1500-2000 TL arasındaysa 625 TL, 2500 TL üzerindeyse 750 lira promosyon veriliyor. Bu tutarlar bankalara göre daha da yükseliyor. İşte bankaların emeklilere sunduğu avantajlar…

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Bankalar ip gibi dizildi! Emekliye ek gelir imkanı doğdu! En az 500, 1500, 2000 TL...

ING BANK

Maaşa göre 675,850, 1000 TL promosyon veriyor. 2 otomatik ödeme talimatı verenlere 500 TL ilave promosyon veriyor.

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Bankalar ip gibi dizildi! Emekliye ek gelir imkanı doğdu! En az 500, 1500, 2000 TL...

İŞ BANKASI

Maaşa göre 750,825, 1000 TL promosyon veriyor.

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Bankalar ip gibi dizildi! Emekliye ek gelir imkanı doğdu! En az 500, 1500, 2000 TL...

TEB

8 Ekim itibarıyla yeni emekli müşterilerine 2 fatura ödeme talimatlarıyla birlikte maaşlarına göre 1200, 1500, 1800 TL ödeniyor.