50 TL banknotu görünce gözlerine inanamadı! Değeri katlanarak artıyor! Cebinizi hemen kontrol edin!

Hem kağıt hem de madeni paralarda yapılan hatalı basımlar ender de olsa karşımıza çıkabiliyor. Birçok kişi ATM'den para çektiğinde veya dolaşımda olan bir parayı aldığında farkında olmadan cebinde servet taşıdığını bilmiyor. Hatalı paralar koleksiyonerlerin ilgisini çekiyor. Bu paraları toplayan koleksiyonerler kesinin ağzını açıyor. Son olarak İzmir'in Tire ilçesinde bir vatandaşın başına gelen olayda; hatalı 50 TL görenlerin ilgisini çekiyor.