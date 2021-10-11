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50 TL banknotu görünce gözlerine inanamadı! Değeri katlanarak artıyor! Cebinizi hemen kontrol edin!

Hem kağıt hem de madeni paralarda yapılan hatalı basımlar ender de olsa karşımıza çıkabiliyor. Birçok kişi ATM'den para çektiğinde veya dolaşımda olan bir parayı aldığında farkında olmadan cebinde servet taşıdığını bilmiyor. Hatalı paralar koleksiyonerlerin ilgisini çekiyor. Bu paraları toplayan koleksiyonerler kesinin ağzını açıyor. Son olarak İzmir'in Tire ilçesinde bir vatandaşın başına gelen olayda; hatalı 50 TL görenlerin ilgisini çekiyor.

Giriş Tarihi: 11.10.2021 14:26 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 14:26
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50 TL banknotu görünce gözlerine inanamadı! Değeri katlanarak artıyor! Cebinizi hemen kontrol edin!

Gündelik hayatta sık sık elimize geçen parada yer alan ufak bir hata binlerce lira anlamına geliyor. Koleksiyoncuların iştahını kabartan hatalı paralara kendisine alıcı bulmakta hiç zorlanmıyor. Piyasaya sürülürken kontrol edilmeyen hatalı paralarla karşılaşan vatandaşlar, bunu satmak isteyebiliyor. Bazı paraların değeri nadirliğine göre katlanarak artıyor. İzmir'in Tire ilçesinde Gökhan Kazancı isimli bir vatandaş da hatalı basım parayla karşılaştı.

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50 TL banknotu görünce gözlerine inanamadı! Değeri katlanarak artıyor! Cebinizi hemen kontrol edin!

Yeni Asır'ın haberine göre; İzmir'in Tire ilçesinde, market işletmeciği yapan 38 yaşındaki Gökhan Kazancı'nın elinde bulunan hatalı basım 50 TL görenlerin ilgisini çekiyor.

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50 TL banknotu görünce gözlerine inanamadı! Değeri katlanarak artıyor! Cebinizi hemen kontrol edin!

Para eline geçtiğinde banknotun sahte olduğunu düşündüğünü belirten esnaf, "Ön yüzünün sağ üst köşesinde '50' yazması gerekirken, basım hatasından dolayı sadece '5' rakamı yazıyor.

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50 TL banknotu görünce gözlerine inanamadı! Değeri katlanarak artıyor! Cebinizi hemen kontrol edin!

Alıp, bankaya götürdüm. Yapılan incelemenin ardından sahte olmadığını öğrendim. Banknotlar piyasaya sürülürken tek tek kontrol ediliyormuş. Benzer hatalar çok nadiren yaşanıyormuş. Herhalde bu gözden kaçmış" dedi.

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50 TL banknotu görünce gözlerine inanamadı! Değeri katlanarak artıyor! Cebinizi hemen kontrol edin!

Bazı meraklıların parayı görmek için işyerine geldiğini anlatan Kazancı, "Henüz ne fiyat belirledim ne de tam olarak satmaya karar verdim.