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Haberler Galeri Son dakika | Asgari ücret 2021 | Asgari ücret ne kadar | Flaş gelişme! 9 ücret daha değişecek

Son dakika | Asgari ücret 2021 | Asgari ücret ne kadar | Flaş gelişme! 9 ücret daha değişecek

Son dakika | Asgari ücret 2021 | Asgari ücret ne kadar | Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. Aralık ayının son haftasında belli olması beklenen yeni asgari ücretle birlikte, çalışanların ve emekli olacakların 9 ücreti daha değişecek. İşte asgari ücret gelişmesinde önemli detaylar...

Sabah
Giriş Tarihi: 07.12.2020 16:00 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 16:14
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Son dakika | Asgari ücret 2021 | Asgari ücret ne kadar | Flaş gelişme! 9 ücret daha değişecek

Yeni asgari ücret, milyonlarca insanın 9 kalemde kazancını yükseltecek. Bu ayın sonunda yeni asgari ücret duyurulacak. Rakamın duyurulması ile birlikte işsizlik maaşı, kısa çalışma ödeneği ve diğer birçok ücreti değiştirecek. İşte asgari ücretin etkilediği diğer maaşlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika | Asgari ücret 2021 | Asgari ücret ne kadar | Flaş gelişme! 9 ücret daha değişecek
Asgari ücret bu ay sonu belli oluyor. Yaklaşık 8 milyon çalışanın maaşını belirleyen ancak neredeyse 83 milyonun hayatına dokunan asgari ücretin belirlenmesi için ilk toplantı Cuma günü yapıldı.
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Son dakika | Asgari ücret 2021 | Asgari ücret ne kadar | Flaş gelişme! 9 ücret daha değişecek
Asgari ücret sadece maaşları değil birçok ödeme ve ücreti de belirliyor. İşte asgari ücret 2021 ile ilgili tüm detaylar...
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Son dakika | Asgari ücret 2021 | Asgari ücret ne kadar | Flaş gelişme! 9 ücret daha değişecek

TAZMİNAT MİKTARI
Asgari ücret artışı bu maaşla çalışanların kıdem tazminatlarını artırırken işçilere ödenen tazminat tavanı da artacak. Böylece çalışanlar daha fazla tazminat alacak.

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Son dakika | Asgari ücret 2021 | Asgari ücret ne kadar | Flaş gelişme! 9 ücret daha değişecek

İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ
Raporlu olanlara ödenen iş göremezlik ödeneğinin de alt sınırı böylece asgari ücretle birlikte artmış olacak.