Son dakika | Asgari ücret 2021 | Asgari ücret ne kadar | Flaş gelişme! 9 ücret daha değişecek

Son dakika | Asgari ücret 2021 | Asgari ücret ne kadar | Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. Aralık ayının son haftasında belli olması beklenen yeni asgari ücretle birlikte, çalışanların ve emekli olacakların 9 ücreti daha değişecek. İşte asgari ücret gelişmesinde önemli detaylar...

Sabah Giriş Tarihi: 07.12.2020 16:00 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 16:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL