Detaylar açıklandı! KYK bursları ne zaman yatacak? 2020-2021 KYK burs ve kredi miktarı ne kadar?

KYK burs ve miktarı ne kadar? 2020-2021 yılına ilişkin burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından hak kazanan öğrenciler taahhütname onayı yapmaya başladılar. Burslarını onaylatan öğrenciler şimdi de bursların hangi tarihte yatacağını araştırmaya başladılar. Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, KYK bursları ne zaman yatacak? 2020-2021 KYK burs ve kredi miktarı ne kadar? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 07.12.2020 12:44 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 12:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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