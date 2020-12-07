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Haberler Galeri Detaylar açıklandı! KYK bursları ne zaman yatacak? 2020-2021 KYK burs ve kredi miktarı ne kadar?

Detaylar açıklandı! KYK bursları ne zaman yatacak? 2020-2021 KYK burs ve kredi miktarı ne kadar?

KYK burs ve miktarı ne kadar? 2020-2021 yılına ilişkin burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından hak kazanan öğrenciler taahhütname onayı yapmaya başladılar. Burslarını onaylatan öğrenciler şimdi de bursların hangi tarihte yatacağını araştırmaya başladılar. Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, KYK bursları ne zaman yatacak? 2020-2021 KYK burs ve kredi miktarı ne kadar? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 07.12.2020 12:44 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 12:53
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Detaylar açıklandı! KYK bursları ne zaman yatacak? 2020-2021 KYK burs ve kredi miktarı ne kadar?

KYK bursu ne zaman yatacak? KYK burs miktarı ne kadar? Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 2020-2021 burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçların ardından taahhütname işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler şimdi de bursların yatacağı tarihi araştırmaya başladılar. KYK'dan konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, KYK bursları ne zaman yatacak? 2020-2021 KYK burs ve kredi miktarı ne kadar? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Detaylar açıklandı! KYK bursları ne zaman yatacak? 2020-2021 KYK burs ve kredi miktarı ne kadar?

KYK BURS MİKTARI NE KADAR?

2020 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 550 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1100 lira, doktora öğrencileri için ise 1650 lira. 2021 yılı için geçerli olacak olan tutarlar ise Ocak ayında belirlenecek.

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Detaylar açıklandı! KYK bursları ne zaman yatacak? 2020-2021 KYK burs ve kredi miktarı ne kadar?

BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?

Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere Ekim 2020 tarihinden itibaren ödeme yapılacak. Burs ve kredi ödemeleri, T.C. kimlik numarasının son numarasına göre yapılıyor. Ödeme tarihi açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Detaylar açıklandı! KYK bursları ne zaman yatacak? 2020-2021 KYK burs ve kredi miktarı ne kadar?

2020 KYK BURS/KREDİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar KYK'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı. Başvuru yapan öğrenciler sonuc.gsb.gov.tr internet adresi üzerinden sonuçlarını öğrenebilecekler.

2020 KYK BURS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

KYK'dan burs/kredi hakkı kazanan öğrencilere ödeme yapılabilmesi için öğrencilerin, taahhütnameleri süresi içerisinde mutlaka onaylaması gerekiyor.

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Detaylar açıklandı! KYK bursları ne zaman yatacak? 2020-2021 KYK burs ve kredi miktarı ne kadar?

KYK BURS TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR? (e-DEVLET)

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin en geç 11 Aralık 2020 tarihi saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)

Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemleri için ise son gün 15 Ocak 2021. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)