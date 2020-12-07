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Haberler Galeri Halkbank'tan 60 ay vadeli kredi başvurusu oldukça kolay! 125.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL veya 225.000 kredi başvuru şartları?

Halkbank'tan 60 ay vadeli kredi başvurusu oldukça kolay! 125.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL veya 225.000 kredi başvuru şartları?

Son dakika... Halkbank'tan 60 ay vadeli kredi başvurusu pandemi döneminde oldukça talep görüyor. Esnaflara özel kredi faiz oranlarında 60 ay vadeye kadar bölünebiliyor. Yeni yılın yaklaşmasına kısa süre kala başvuru şartlarını merak edenler için yazımızda detayları bir araya getirdik. Halkbank'ın esnaf ve sanatkarlara özel olarak verdiği krediler kapsamında 3 ve 6 aylık ödeme seçenekleri bulunuyor. İşte, 125.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL veya 225.000 kredi başvuru şartları?

Giriş Tarihi: 07.12.2020 16:19 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 16:30
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Halkbank'tan 60 ay vadeli kredi başvurusu oldukça kolay! 125.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL veya 225.000 kredi başvuru şartları?

Son dakika... Halkbank'tan 60 ay vadeli kredi başvuru detayları belli oldu. Pandemi döneminde Halkbank tarafından esnaf ve sanaatkarlara özel verdiği krediler kapsamında 3 ve 6 aylık ödeme seçenekleri bulunuyor. Banka 125.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL veya 225.000 TL limitli kredileri esnaflara sunuyor. ahaber.com.tr olarak kredi detaylarını sizler için derledik. Başvuru yapmak isteyenler başvuruların nasıl ve nereden yapılacağını sorgulama işlemi devam ediyor. İşte, Halbank 125.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL veya 225.000 kredi başvuru şartları?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Halkbank'tan 60 ay vadeli kredi başvurusu oldukça kolay! 125.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL veya 225.000 kredi başvuru şartları?

HALKBANK 60 AY VADELİ KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Esnaf ve Sanatkârlar Odası'na ve Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğüne kayıtlı, en az 3 aylık faaliyet süresini tamamlayan, iş veya ikametgâhının bulunduğu ilçede faaliyet gösteren Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine ortak olan, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişiler krediyi kullanabiliyor.

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Halkbank'tan 60 ay vadeli kredi başvurusu oldukça kolay! 125.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL veya 225.000 kredi başvuru şartları?

ÖDEMELER NASIL YAPILIYOR?

Esnaf ve sanatkarlara özel işletme kredileri uzun vade, uygun ödeme koşulları ve cazip faiz oranı sunuyor

Hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarınızın karşılanması için İşletme Kredisi:

60 aya kadar vadeli (aylık, 3 aylık ve 6 aylık ödeme seçenekleriyle)

Bağlı bulunan ESKKK'nın risk grubuna göre azami 125.000-TL, 150.000-TL, 175.000-TL veya 225.000-TL limitli krediler bulunmakta.

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Halkbank'tan 60 ay vadeli kredi başvurusu oldukça kolay! 125.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL veya 225.000 kredi başvuru şartları?

Halkbank sadece ESKKK Kefaletiyle değil, ESKKK Kefaleti olmaksızın da Hazine desteğiyle sunulan son derece cazip oranlı kredilerle de ihtiyaçlarınızı karşılıyor.

Hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarınızın karşılanması için İşletme Kredisi:

60 aya kadar vadeli (aylık, 3 aylık ve 6 aylık ödeme seçenekleriyle)

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Halkbank'tan 60 ay vadeli kredi başvurusu oldukça kolay! 125.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL veya 225.000 kredi başvuru şartları?

İşletmenizin mevcut durumunun ve mali verilerinin değerlendirilmesine göre azami 100.000-TL ile 225.000TL arasında değişen limitli

Krediler hakkında daha detaylı bilgi ve kullandırım için en yakın Halkbank Şubesi'ne gitmenizde fayda var.