Son dakika... Halkbank'tan 60 ay vadeli kredi başvuru detayları belli oldu. Pandemi döneminde Halkbank tarafından esnaf ve sanaatkarlara özel verdiği krediler kapsamında 3 ve 6 aylık ödeme seçenekleri bulunuyor. Banka 125.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL veya 225.000 TL limitli kredileri esnaflara sunuyor. ahaber.com.tr olarak kredi detaylarını sizler için derledik. Başvuru yapmak isteyenler başvuruların nasıl ve nereden yapılacağını sorgulama işlemi devam ediyor. İşte, Halbank 125.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL veya 225.000 kredi başvuru şartları?