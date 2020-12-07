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Halkbank'tan 60 ay vadeli kredi başvurusu oldukça kolay! 125.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL veya 225.000 kredi başvuru şartları?
Son dakika... Halkbank'tan 60 ay vadeli kredi başvurusu pandemi döneminde oldukça talep görüyor. Esnaflara özel kredi faiz oranlarında 60 ay vadeye kadar bölünebiliyor. Yeni yılın yaklaşmasına kısa süre kala başvuru şartlarını merak edenler için yazımızda detayları bir araya getirdik. Halkbank'ın esnaf ve sanatkarlara özel olarak verdiği krediler kapsamında 3 ve 6 aylık ödeme seçenekleri bulunuyor. İşte, 125.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL veya 225.000 kredi başvuru şartları?
Giriş Tarihi: 07.12.2020 16:19 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 16:30
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