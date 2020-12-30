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30 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Aralık ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 kısa çalışma ödeneği ödeme takvimi... Son dakika: Aralık ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 kısa çalışma ödeneği ödeme takvimi... Son dakika... Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Aralık ayı kısa çalışma ödemeleri için geri sayım başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tekrar başlayan yeni başvuruların son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020'den 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldığını söylemişti. Şimdi ise gözler Aralık ayı ödemelerinde. Peki, 2020 Aralık ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 30.12.2020 16:34
Son dakika... Aralık ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında başvuru süreleri uzatılmıştı. Başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar, Aralık ayı ödemelerinin hangi tarihte yapılacağını araştırıyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeme takvimi açıklandı. Peki, 2020 Aralık ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR ARALIK AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Aralık ayına ait işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Ocak 2021'de yapılacağını bildiren Selçuk, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını kaydetti.
Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında başvuruların 1 Aralık 2020 itibarıyla tekrar alınmaya başladığını belirterek, son başvuru tarihinin 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldığını anımsattı.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDE TAVAN ARTTI
Kısa çalışma ödeneğinde bağlanan gün, işçinin önceki 12 aydaki ortalama brüt maaşı esas alınıyor. Asgari ücretin yüzde 150'sinin üzerinde artış yapılamıyor. Asgari ücretteki artışla kısa çalışma ödeneğinde tavan artacak. Toplam 2.5 milyon çalışanın yararlandığı nakdi ücret desteği günlük belirlendiği için asgari ücretteki artışın doğrudan yansımayacak. Ancak, yeni yılda nakdi ücret desteğinde de yasal bir düzenleme yapılarak artışa gidilmesi öngörülüyor. Geçen yıl brüt 4 bin 414 lira, net 4 bin 381 lira olan kısa çalışma ödeneğinin tavanı yeni yılda brüt 5 bin 366 liraya, net olarak da 5 bin 325 liraya çıkacak.
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ MAYISTAN İTİBAREN ARTACAK
İşsizlik ödeneği işten çıkarıldıktan sonra son 4 aylık brüt gelir baz alınarak veriliyor. Bu nedenle yeni yıldaki asgari ücret artışı işsizlik maaşlarına nisan ayı itibariyle etki edecek. İşsizlik ödeneği gelecek yıl mayıs ayından itibaren brüt bin 441 lira, net de bin 420 lira olacak. İşsizlik ödeneği tavanı bu yıl brüt 2 bin 354 lira, net olarak da 2 bin 335 lira olarak uygulandı. Gelecek yıl ise bu tavan brüt 2 bin 862 lira, net 2 bin 840 lira olacak.