Son dakika: Aralık ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 kısa çalışma ödeneği ödeme takvimi...

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ MAYISTAN İTİBAREN ARTACAK

İşsizlik ödeneği işten çıkarıldıktan sonra son 4 aylık brüt gelir baz alınarak veriliyor. Bu nedenle yeni yıldaki asgari ücret artışı işsizlik maaşlarına nisan ayı itibariyle etki edecek. İşsizlik ödeneği gelecek yıl mayıs ayından itibaren brüt bin 441 lira, net de bin 420 lira olacak. İşsizlik ödeneği tavanı bu yıl brüt 2 bin 354 lira, net olarak da 2 bin 335 lira olarak uygulandı. Gelecek yıl ise bu tavan brüt 2 bin 862 lira, net 2 bin 840 lira olacak.