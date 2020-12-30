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30 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Başvuran alıyor! 100, 50, 35 bin TL ödül müjdesi! Bakan Pekcan şartları açıkladı... Başvuran alıyor! 100, 50, 35 bin TL ödül müjdesi! Bakan Pekcan şartları açıkladı...
Pandemi döneminde ihiyaçlara yönelik destek ödemeleri sürüyor. Çeşitli yardımlardan yararlanmak isteyen vatandaşlar ödeme tarihlerini başvuru şartlarını yakından takip ediyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan beklenen açıklamaya yaparak başvuruların bugün itibariyle başladığını duyurdu. Esnafa yönelik kira ve hibe desteğide ödemeler arasında yer alıyor. Başvuru şartları için detayları sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 30.12.2020 18:05 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 18:09
Binlerce vatandaşın beklediği müjdeli haber geldi. Esnafa yönelik kira ve hibe desteği ödemelerinin tarihi belli oldu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ödemeler için başvuruların bugün başladığını açıkladı. Bakan Pekcan ayrıca, "Yarışmamızda birincimize 100 bin TL ile Silikon Vadisi'ne düzenleyeceğimiz programa katılım hakkı, ikincimize 50 bin TL, üçüncümüze 30 bin TL ödül veriyoruz olacağız." dedi. Hal böyle olunca vatandaşlar katılım şartlarını sorgulamay başladı. İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere ilişkin kira yardımı ve hibe destek başvuruları konusunda,
"Bakanlığımız, çözüm ortaklarıyla beraber gece-gündüz çalışarak bu süreci hızlandırdı ve destek sistemimiz bugün itibarıyla başvuruları alır hale gelecek." dedi.
Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, yarın nereye gideceklerine ilişkin planları hayata geçirirken değerlerini, geleneklerini ve nereden geldiklerini akıllarından çıkarmadıklarını söyledi.
Küçük olmadan büyük, esnaf olmadan küresel marka olunamayacağını vurgulayan Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu yüzden Cumhurbaşkanımızın 14 Aralık'taki kabine toplatısında verdiği müjde kapsamında pandemiden en çok etkilenen esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere ilişkin kira yardımı ve hibe destek başvurularını, geçen hafta yaptığım açıklamada, ocak ayının ilk haftasında almaya başlayacağımızı söylemiştim. Ancak Bakanlığımız, çözüm ortaklarıyla beraber gece-gündüz çalışarak bu süreci hızlandırdı ve destek sistemimiz bugün itibarıyla başvuruları alır hale gelecek. Bununla ilgili bilgilendirmeyi de web sitemizde yapıyor olacağız." Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması'na başvurular da bugün başlıyor
Ruhsar Pekcan, ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik geliştirilecek dijital çözümler için bir arayüz vazifesi görecek Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması ile girişimcilik ekosistemini cesaretlendirerek Türkiye'den yeni "unicorn"lar çıkması için kurumsal bir altyapı oluşturmak istediklerini söyledi.