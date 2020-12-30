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30 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri 4D'li taşeron işçilerin maaş zammı ortaya çıktı! AÇSHB taşeron işçi zam oranı son durum nedir? Yüzdelik dilim... 4D'li taşeron işçilerin maaş zammı ortaya çıktı! AÇSHB taşeron işçi zam oranı son durum nedir? Yüzdelik dilim... 4D'li taşeron işçilerin merakla beklediği maaş zammı konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin belli olmasının ardından gözler taşeron işçi maaşına çevrildi. Altışar aylık dönemler için yüzde 4 uygulanan zam oranının artmasını talep eden taşeron işçiler, konu hakkında detayları araştırıyor. AÇSHB'nin yüzdelik dilim düzenlemesinde o oran dikkat çekiyor. Peki, taşeron işçi zam oranı son durum nedir? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 30.12.2020 14:27
Taşeron işçi maaş zammı son durum nedir? Kamuda sürekli işçi kadrosuna alınan taşeron işçilere altışar aylık dönemler için yüzde 4 zam uygulanıyor. 4D'li taşeron işçiler bu oranın yükseltilmesini talep etmişti. Koronavirüsle mücadele içerisinde geçirilen 2020 yılının son günlerinde, maaş zammı ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Peki, AÇSHB taşeron işçi zam oranı son durum nedir? İşte konu hakkında son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM
Her altı aylık dönemde yüzde 4 zam alan taşeron işçilerin maaşları bazı dönemlerde asgari ücretin de altında kalmıştı. Bu gelişmelerin ardından düzenlemeye gidildi ve en düşük taşeron işçi maaşının asgari ücretle eşitlenmesi sağlanmıştı. Taşeron işçilerin yeni zam oranı ile ilgili beklentileri sürüyor. Ahaber.com.tr olarak derlediğimiz son gelişmelere göre taşeron işçilerin maaşlarında yüzde 17 oranında bir zam ön görülüyor.
HAK-İŞ'TEN AÇIKLAMA
Hak-İş'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Bakan Selçuk ile 696 ile kadroya geçen üyelerimizin 1 Temmuz'da başlayan TİS süreçleri ile 1 Kasım'da kamuda başlayacak olan TİS süreçleri konusu başta olmak üzere çalışma hayatının diğer gündemlerine ilişkin verimli bir toplantı gerçekleştirdi." AÇSHB'NİN TAŞERON DOSYASI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılacak toplu sözleşme kapsamında taşeron işçilerin kesin çözülecek olan başlıkları arasında maaş zammı yer alıyor. Bakanlığın yüzde 10 ile yüzde 17.5 arasında bir oranda zam teklif edebileceği basında yer aldı.
MASADA YER ALAN MAAŞ ORANLARI Türk-İş Sendikası'nın teklifi: Geçtiğimiz dönemlerde sağlanan yüzde 4'lük oranların ardından sendikanın çok yüksek banttan bir zam oranı talep etmesi bekleniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın teklifi: AÇSBH'nin taşeron işçi maaş zam oranlarına ilişkin talebinde 2020 asgari ücret zam oranı, 2020 enflasyon oranı ve 2021 enflasyon hedeflerine göre bir oran sunması öngörülüyor.