Son dakika: Aralık 2020 kira artış oranı ne kadar? TEFE TÜFE Aralık ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Son dakika... Aralık ayı kira artış oranı ne kadar? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon oranının ardından kira artış oranı da yeniden gündeme geldi. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği kira artış oranı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Aralık ayında sözleşmesi dolan kiracılar, bu ay ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Peki, Aralık 2020 kira artış oranı ne kadar? TEFE TÜFE Aralık ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır? İşte haberin detayları...