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03 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Aralık 2020 kira artış oranı ne kadar? TEFE TÜFE Aralık ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır? Son dakika: Aralık 2020 kira artış oranı ne kadar? TEFE TÜFE Aralık ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır?
Son dakika... Aralık ayı kira artış oranı için bekleyiş sona erdi. TÜİK tarafından 2020 Kasım ayı enflasyon oranı 3 Aralık'ta açıklandı. Enflasyon verilerinin yanı sıra ev sahipleri ve kiracıların yakından takip ettiği "Aralık ayı kira artış oranı" da belli oldu. Kasım ayında kira artış oranı %11,74 olarak açıklanmıştı. Bu ayki zam oranı merak ediliyor. Peki, Aralık 2020 kira artış oranı ne kadar? TEFE TÜFE Aralık ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 03.12.2020 09:53 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 10:10
Son dakika... Aralık ayı kira artış oranı ne kadar? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon oranının ardından kira artış oranı da yeniden gündeme geldi. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği kira artış oranı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Aralık ayında sözleşmesi dolan kiracılar, bu ay ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Peki, Aralık 2020 kira artış oranı ne kadar? TEFE TÜFE Aralık ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2020 ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
2020 Aralık ayı kira artış oranı şu şekilde:
TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,19, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,03 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,04 artış gerçekleşti.
KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
2020 Kasım ayı kira artış oranı bugün TÜİK tarafından açıklandı. Yapılan açıklama şu şekilde:
TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,74 artış gerçekleşti.
Kira zammı %11,74 artış gerçekleştirmiş oldu.
EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
Ekim ayı kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,33, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,75 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,47 artış gerçekleşti.
EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
Eylül ayı kira artış oranı %11,77 olarak açıklandı.
Mevcut kira bedeli: 1.000 LİRA
Zam oranı: yüzde: %11,77 Zam bedeli: 112 TL Zamlı kira bedeli: 1.112 TL