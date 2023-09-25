SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Benzin fiyatına çarşamba günü indirim bekleniyor

SON DAKİKA | Araç sahiplerini ilgilendiren haber geldi. 27 Eylül 2023 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatında indirim bekleniyor. Diğer yandan dünyada yaşanan bazı gelişmeler petrol fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrolde teknik olarak 92,77 ile 93,04 dolar aralığının direnç, 92,08 ile 91,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. Peki, petrol fiyatlarında yaşanan gelişme sonrası benzinde beklenen indirim oranı ne kadar olacak? İşte detaylar…