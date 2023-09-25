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Haberler Galeri SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Benzin fiyatına çarşamba günü indirim bekleniyor

SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Benzin fiyatına çarşamba günü indirim bekleniyor

SON DAKİKA | Araç sahiplerini ilgilendiren haber geldi. 27 Eylül 2023 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatında indirim bekleniyor. Diğer yandan dünyada yaşanan bazı gelişmeler petrol fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrolde teknik olarak 92,77 ile 93,04 dolar aralığının direnç, 92,08 ile 91,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. Peki, petrol fiyatlarında yaşanan gelişme sonrası benzinde beklenen indirim oranı ne kadar olacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 25.09.2023 11:01 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023 11:01
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SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Benzin fiyatına çarşamba günü indirim geliyor

Petrol fiyatlarının inişli çıkışlı seyir izlemesi ile motorin, benzin, LPG fiyatlarına güncelleme geliyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 92,44 dolardan işlem görüyor.

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SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Benzin fiyatına çarşamba günü indirim geliyor

BRENT TARAFINDA SON DURUM

Cuma günü 94,64 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 91,96 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,52 artışla 92,44 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 90,50 dolardan alıcı buldu.

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SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Benzin fiyatına çarşamba günü indirim geliyor

HAM PETROL FİYATLARI 10 AYIN EN YÜKSEĞİNDE

Dünyanın en büyük petrol üreticileri Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretimde kesintiye gideceğini duyurduğu 5 Şubat'tan beri son 10 ayın en yüksek seviyelerine tırmanan petrol fiyatları, artan arz endişeleriyle yükselmeye devam ediyor.

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SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Benzin fiyatına çarşamba günü indirim geliyor

FED'İN FAİZ KARARI SONRASI PETROL DÜŞÜŞ YAŞADI

ABD merkez bankası Fed'in geçen hafta faiz artırımına bir süre daha devam edebileceği sinyalini vermesiyle hafta ortasında düşüşe geçen fiyatlar, Rusya'nın bazı eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği üyesi ülkeler haricindeki alıcılara benzin ve motorin satışını geçici bir süreliğine durduracağını açıklamasıyla yeniden yükselişe geçti.

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SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Benzin fiyatına çarşamba günü indirim geliyor

PİYASALAR TEDİRGİN

Uzmanlar, ihracatın kış öncesinde ve halihazırda küresel piyasada arz sorunu yaşanırken kısıtlanmasının piyasalardaki tedirginliği artırdığını savunuyor.