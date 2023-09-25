SGK, SSK, BAĞKUR yeni ek zam paketi şekillendi! %39.61 zam hesabı çıktı, emekliye 10.470 TL kök maaş! 7.500 TL ve üstü maaş alan...

Ocak ayına yaklaşırken, milyonlarca memur ve memur emeklisi için maaşlarda yapılacak artış büyük bir merak konusu haline geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için belirlenecek olan enflasyon zammı, bu yılın ikinci 6 aylık dönemi içerisinde gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine dayanmaktadır. Şu anda geriye sadece 4 aylık enflasyon verisi kalmış durumda. Emekliler, bu verilerin açıklanmasını beklerken, maaşlarına yapılacak olan zam oranını merakla takip ediyor. İşte, güncel emekli maaş hesabı...