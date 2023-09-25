HaberlerGaleriSGK, SSK, BAĞKUR yeni ek zam paketi şekillendi! %39.61 zam hesabı çıktı, emekliye 10.470 TL kök maaş! 7.500 TL ve üstü maaş alan...
SGK, SSK, BAĞKUR yeni ek zam paketi şekillendi! %39.61 zam hesabı çıktı, emekliye 10.470 TL kök maaş! 7.500 TL ve üstü maaş alan...
Emekli maaşlarına yönelik hükümet çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Emekli vatandaşları ilgilendiren en düşük emekli maaşı miktarının tamamen değiştirileceği açıklamaları yapılırken, yapılacak ek zam ve Ocak ayı artışıyla ilgili beklentiler de gündemdeki yerini koruyor. Ek iyileştirme çalışmaları bu hafta gerçekleştirilecek kritik toplantı öncesinde Kabine'de ele alınacak. İşte, yeni emekli memur maaş hesaplamaları...
Giriş Tarihi: 25.09.2023 17:44Güncelleme Tarihi: 25.09.2023 17:49