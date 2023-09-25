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Haberler Galeri SGK, SSK, BAĞKUR yeni ek zam paketi şekillendi! %39.61 zam hesabı çıktı, emekliye 10.470 TL kök maaş! 7.500 TL ve üstü maaş alan...

SGK, SSK, BAĞKUR yeni ek zam paketi şekillendi! %39.61 zam hesabı çıktı, emekliye 10.470 TL kök maaş! 7.500 TL ve üstü maaş alan...

Emekli maaşlarına yönelik hükümet çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Emekli vatandaşları ilgilendiren en düşük emekli maaşı miktarının tamamen değiştirileceği açıklamaları yapılırken, yapılacak ek zam ve Ocak ayı artışıyla ilgili beklentiler de gündemdeki yerini koruyor. Ek iyileştirme çalışmaları bu hafta gerçekleştirilecek kritik toplantı öncesinde Kabine'de ele alınacak. İşte, yeni emekli memur maaş hesaplamaları...

Giriş Tarihi: 25.09.2023 17:44 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023 17:49
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SGK, SSK, BAĞKUR yeni ek zam paketi şekillendi! %39.61 zam hesabı çıktı, emekliye 10.470 TL kök maaş! 7.500 TL ve üstü maaş alan...

Ocak ayına yaklaşırken, milyonlarca memur ve memur emeklisi için maaşlarda yapılacak artış büyük bir merak konusu haline geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için belirlenecek olan enflasyon zammı, bu yılın ikinci 6 aylık dönemi içerisinde gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine dayanmaktadır. Şu anda geriye sadece 4 aylık enflasyon verisi kalmış durumda. Emekliler, bu verilerin açıklanmasını beklerken, maaşlarına yapılacak olan zam oranını merakla takip ediyor. İşte, güncel emekli maaş hesabı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK, SSK, BAĞKUR yeni ek zam paketi şekillendi! %39.61 zam hesabı çıktı, emekliye 10.470 TL kök maaş! 7.500 TL ve üstü maaş alan...

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bir önceki gün gündeme dair yaptığı açıklamada enflasyonun geniş kesimler üzerinde oluşturduğu olumsuz tahribatı gidermek üzere çok ciddi adımlar attıklarını, maaşlarda düzenlemelere gittiklerini belirtti.

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SGK, SSK, BAĞKUR yeni ek zam paketi şekillendi! %39.61 zam hesabı çıktı, emekliye 10.470 TL kök maaş! 7.500 TL ve üstü maaş alan...

Yılbaşı itibarıyla memurların maaşlarında enflasyon oranına göre bir artış olacağını, bu artışın memur emeklilerine de yansıyacağını anlatan Yılmaz, "İşçi emeklileri, Bağ-Kur emeklileri ve asgari emekli aylığı alanlara ilişkin oransal artışlar ve enflasyon farkı olacak.

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SGK, SSK, BAĞKUR yeni ek zam paketi şekillendi! %39.61 zam hesabı çıktı, emekliye 10.470 TL kök maaş! 7.500 TL ve üstü maaş alan...

Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla bu kesimlere dönük dengeleyici bir çalışmayı sürdürüyoruz. Çalışmayı yıl sonuna kadar tamamlayarak emeklimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Düşük alanları destekleyici mahiyette bir yaklaşımımız olacak." dedi.

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SGK, SSK, BAĞKUR yeni ek zam paketi şekillendi! %39.61 zam hesabı çıktı, emekliye 10.470 TL kök maaş! 7.500 TL ve üstü maaş alan...

GERİYE 4 VERİ KALDI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Temmuz-Ağustos dönemindeki enflasyon oranı yüzde 19.49 olarak belirlendi. Maaş zammı hesaplamaları için geriye sadece 4 aylık enflasyon verisi kaldı.