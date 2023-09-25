25 Eylül 2023, Pazartesi
17-18-19-26-27 Ekim tarihlerine dikkat! Milyonlarca emekliye az evvel duyuruldu! 7.500 TL'ye ek 5 bin TL ikramiye yatacak mı?
Son günlerde gündemde sıkça konuşulan konulardan biri, emeklilere yönelik 100. yıl ikramiyesi haberi oldu. Bu iddia, milyonlarca emekliyi büyük bir heyecanla beklemeye sürükledi. Emeklilere Cumhuriyet Bayramı'nda verileceği iddia edilen 5000 TL'lik ikramiye, birçok insanın merakla beklediği bir soruyu da beraberinde getirdi: "Emeklilere 29 Ekim ikramiyesi ne zaman yatacak?" İşte maaş takvimi ve son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 25.09.2023 07:55 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023 07:55
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