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Haberler Galeri 17-18-19-26-27 Ekim tarihlerine dikkat! Milyonlarca emekliye az evvel duyuruldu! 7.500 TL'ye ek 5 bin TL ikramiye yatacak mı?

17-18-19-26-27 Ekim tarihlerine dikkat! Milyonlarca emekliye az evvel duyuruldu! 7.500 TL'ye ek 5 bin TL ikramiye yatacak mı?

Son günlerde gündemde sıkça konuşulan konulardan biri, emeklilere yönelik 100. yıl ikramiyesi haberi oldu. Bu iddia, milyonlarca emekliyi büyük bir heyecanla beklemeye sürükledi. Emeklilere Cumhuriyet Bayramı'nda verileceği iddia edilen 5000 TL'lik ikramiye, birçok insanın merakla beklediği bir soruyu da beraberinde getirdi: "Emeklilere 29 Ekim ikramiyesi ne zaman yatacak?" İşte maaş takvimi ve son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.09.2023 07:55 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023 07:55
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17-18-19-26-27 Ekim tarihlerine dikkat! Milyonlarca emekliye az evvel duyuruldu! 7.500 TL’ye ek 5 bin TL ikramiye yatacak mı?

Emeklilere yönelik 100. yıl ikramiyesi haberleri, son durum gelişmeleriyle birlikte tüm Türkiye tarafından büyük bir merak ve heyecanla takip ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda kamuoyuna yansıyan iddialar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda emeklilere 5000 TL ikramiye verileceği yönündeydi. Ayrıca emekli vatandaşlarımız için hayati önem taşıyan emekli maaşı ödeme tarihleri de haberimizde. İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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17-18-19-26-27 Ekim tarihlerine dikkat! Milyonlarca emekliye az evvel duyuruldu! 7.500 TL’ye ek 5 bin TL ikramiye yatacak mı?

EMEKLİLERE 29 EKİM İKRAMİYESİ Mİ VERİLECEK?

Emeklilere, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla ikramiye verileceği iddia edildi.

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17-18-19-26-27 Ekim tarihlerine dikkat! Milyonlarca emekliye az evvel duyuruldu! 7.500 TL’ye ek 5 bin TL ikramiye yatacak mı?

Bu yıl Cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısıyla bayramlarda ödenen ikramiyelerden hariç, bir üçüncü ikramiye ödenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının hazırlık yaptığı iddia edildi. Bir kereliğine ödenecek ikramiyenin miktarı üzerindeki çalışmalar devam ederken, ilk olarak masaya 5 bin lira rakamının geldiği ve bu rakam üzerinde uzlaşı sağlandığı bildirildi. Açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

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17-18-19-26-27 Ekim tarihlerine dikkat! Milyonlarca emekliye az evvel duyuruldu! 7.500 TL’ye ek 5 bin TL ikramiye yatacak mı?

Ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi, emeklilere ek zam çalışmalarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlayacağız. Bu gerçekten kendi başına oldukça önemli bir nokta. Bu süreç içerisinde enflasyon karşısında durum da ortada. Böyle bir ikramiye konuşuluyor. Bunu yerinde buluyorum. Toplamda 15 milyon emekli var. Bunun bütçeye getireceği yükü de bir taraftan konuşmak gerek. Tüm bunlara rağmen şu anda enflasyon karşısında geliri azalan kesim var. Bunların desteklenmesi lazım. İlave ikramiyeler enflasyona karşı korunmada rahatlık sağlayabilir.

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17-18-19-26-27 Ekim tarihlerine dikkat! Milyonlarca emekliye az evvel duyuruldu! 7.500 TL’ye ek 5 bin TL ikramiye yatacak mı?

Ödeme Tarihleri: 17-18-19-25-26-27 Ekim

Ekim ayı içerisinde Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş tarihleri şu şekilde belirlendi: