17-18-19-26-27 Ekim tarihlerine dikkat! Milyonlarca emekliye az evvel duyuruldu! 7.500 TL’ye ek 5 bin TL ikramiye yatacak mı?

Ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi, emeklilere ek zam çalışmalarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlayacağız. Bu gerçekten kendi başına oldukça önemli bir nokta. Bu süreç içerisinde enflasyon karşısında durum da ortada. Böyle bir ikramiye konuşuluyor. Bunu yerinde buluyorum. Toplamda 15 milyon emekli var. Bunun bütçeye getireceği yükü de bir taraftan konuşmak gerek. Tüm bunlara rağmen şu anda enflasyon karşısında geliri azalan kesim var. Bunların desteklenmesi lazım. İlave ikramiyeler enflasyona karşı korunmada rahatlık sağlayabilir.