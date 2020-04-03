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Son dakika: Araç muayene ertelendi mi? 2020 TÜVTÜRK araç muayene süreleri değişti mi, uzatıldı mı?
Son dakika haberi... Araç muayene ertelendi mi? Araç muayene süreleri değişti mi? Koronavirüs önlemleri kapsamında araç muayene sürelerinde değişiklik yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, araç muayene ertelendi mi? 2020 TÜVTÜRK araç muayene süreleri değişti mi, uzatıldı mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 03.04.2020 12:12Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 12:15