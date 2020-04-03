Son dakika: Araç muayene ertelendi mi? 2020 TÜVTÜRK araç muayene süreleri değişti mi, uzatıldı mı?

Buna göre, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Kovid-19 salgını nedeniyle süresi gelen araçlarının muayenesini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, söz konusu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içinde bu işlemi yaptırabilecek. Bu süreler gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilecek.