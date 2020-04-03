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Haberler Galeri Son dakika: Araç muayene ertelendi mi? 2020 TÜVTÜRK araç muayene süreleri değişti mi, uzatıldı mı?

Son dakika: Araç muayene ertelendi mi? 2020 TÜVTÜRK araç muayene süreleri değişti mi, uzatıldı mı?

Son dakika haberi... Araç muayene ertelendi mi? Araç muayene süreleri değişti mi? Koronavirüs önlemleri kapsamında araç muayene sürelerinde değişiklik yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, araç muayene ertelendi mi? 2020 TÜVTÜRK araç muayene süreleri değişti mi, uzatıldı mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 03.04.2020 12:12 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 12:15
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Son dakika: Araç muayene ertelendi mi? 2020 TÜVTÜRK araç muayene süreleri değişti mi, uzatıldı mı?

Son dakika... Araç muayene süreleri değişti mi? Yeni tip koronavirüs nedeniyle araç muayene sürelerinin ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle araç muayene süreleri ile ilgili açıklama yaptı. Peki, TÜVTÜRK araç muayene ertelendi mi? 2020 araç muayene süreleri değişti mi? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

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Son dakika: Araç muayene ertelendi mi? 2020 TÜVTÜRK araç muayene süreleri değişti mi, uzatıldı mı?

ARAÇ MUAYENE ERTELENDİ Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle araç muayene sürelerini uzattı.

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Son dakika: Araç muayene ertelendi mi? 2020 TÜVTÜRK araç muayene süreleri değişti mi, uzatıldı mı?

Bakanlığın "Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Son dakika: Araç muayene ertelendi mi? 2020 TÜVTÜRK araç muayene süreleri değişti mi, uzatıldı mı?

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle araç muayene süreleri yeniden düzenlendi.

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Son dakika: Araç muayene ertelendi mi? 2020 TÜVTÜRK araç muayene süreleri değişti mi, uzatıldı mı?

Buna göre, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Kovid-19 salgını nedeniyle süresi gelen araçlarının muayenesini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, söz konusu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içinde bu işlemi yaptırabilecek. Bu süreler gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilecek.