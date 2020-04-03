BİM'de 70 ürün indirimli satılıyor! 3 Nisan 2020 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta nele var?

BİM'de bu hafta neler var? Cuma günü indirimlerinin heyecanla beklendiği BİM marketlerde aktüel ürünler belli oldu. 3 Nisan kataloğu ile kampanyalı ürünleri duyuran BİM marketler, elektronik ürünlerden temizlik ürünlerine, gıdadan bakım ürünlerine, züccaciyeden hırdavat ürünlerine birçok ürünü satışa çıkarıyor. Bu hafta toplam 70 ürün indirimli satılacak. İşte 3 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 03.04.2020 10:52 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 10:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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