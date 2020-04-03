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Haberler Galeri BİM'de 70 ürün indirimli satılıyor! 3 Nisan 2020 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta nele var?

BİM'de 70 ürün indirimli satılıyor! 3 Nisan 2020 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta nele var?

BİM'de bu hafta neler var? Cuma günü indirimlerinin heyecanla beklendiği BİM marketlerde aktüel ürünler belli oldu. 3 Nisan kataloğu ile kampanyalı ürünleri duyuran BİM marketler, elektronik ürünlerden temizlik ürünlerine, gıdadan bakım ürünlerine, züccaciyeden hırdavat ürünlerine birçok ürünü satışa çıkarıyor. Bu hafta toplam 70 ürün indirimli satılacak. İşte 3 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 03.04.2020 10:52 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 10:58
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BİM'de 70 ürün indirimli satılıyor! 3 Nisan 2020 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta nele var?

3 Nisan 2020 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? BİM marketlerin yayımladığı cuma kataloğu sürprizlerle dolu. Televizyon, 3'lü dekoratif raf seti, nostaljik radyo, şişme yatak, katlanır yatak, vakumlu sefer tası, çerezlik seti, takım çantası, akülü vidalama seti gibi ürünlerin yanı sıra birçok ürün bu hafta müşterilerin beğenisine sunuldu. Peki, BİM'de bu hafta neler olacak? İşte 3 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...

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BİM'de 70 ürün indirimli satılıyor! 3 Nisan 2020 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta nele var?

32'' HD Uydu Alıcılı Televizyon

• HD çözünürlük (1366x768)
• USB - Video
• Class A Enerji Tüketimi

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BİM'de 70 ürün indirimli satılıyor! 3 Nisan 2020 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta nele var?

Decolove Premium Collection
3'lü Dekoratif Raf Seti

• 3 farklı kullanım şekli
• Orta boy: 30x30x82 cm

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BİM'de 70 ürün indirimli satılıyor! 3 Nisan 2020 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta nele var?

Starcom
Nostaljik Radyo Büyük Boy

• 1300 mAh şarj edilebilir dahili batarya
• Pil ile çalışabilme

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BİM'de 70 ürün indirimli satılıyor! 3 Nisan 2020 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta nele var?

Free Sound
Nostaljik Radyo Küçük Boy

• Dahili batarya ile kesintisiz müzik
• Yüksek ses kalitesi