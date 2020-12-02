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02 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri SON DAKİKA ANLIK-CANLI ALTIN FİYATLARI: Altın fiyatları, çeyrek, gram, yarım altın fiyatları ne kadar? 2 Aralık güncel... SON DAKİKA ANLIK-CANLI ALTIN FİYATLARI: Altın fiyatları, çeyrek, gram, yarım altın fiyatları ne kadar? 2 Aralık güncel...
Altın fiyatları, çeyrek, gram, yarım altın fiyatları ne kadar? Sorusunun yanıtı günlük arama trendlerinde ilk sırada yer almaya devam ediyor. Kapalıçarşı'dan güncel ve anlık olarak altın fiyatlarımızı haberimizde derledik. Gram altın bugün 453 liradan işlem görüyor. Son günlerde altında yaşanan fiyat dalgalanması sonrasında yatırımcılar uzmanların açıklamalarını yakından takip ediyor. İşte, Altın fiyatları, çeyrek, gram, yarım altın fiyatları ne kadar? 2 Aralık güncel...
Giriş Tarihi: 02.12.2020 16:12 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 16:19
Altın fiyatları, çeyrek, gram, yarım altın fiyatları ne kadar? 2 Aralık güncel altın fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yatırımcının güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatları son dakika olarak takip ediliyor. Yatırım yapmak isteyenler Kapalıçarşı ve kuyumcuların yolunu tutuyor. Geçtiğimiz haftayı düşüş ivmesinde kapatan çeyrek altının güne 742 liradan başlaması piyasaları hareketlendirdi. Yatırımcılar 2 Aralık güncel ve anlık altın fiyatlarını sorguluyor. İşte, Altın fiyatları, çeyrek, gram, yarım altın fiyatları ne kadar? 2 Aralık güncel...
GALERİ DEVAM EDİYOR ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 2 ARALIK 22 AYAR BİLEZİK, TAM, CUMHURİYET, YARIM, GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Altın fiyatları son dakika hareketliliği bu yönde yatırım yapanlar tarafından yakından takip ediliyor. Toplumumuzun kültüründe ayrı bir yeri olan altın fiyatları ne kadar sorusuna sabah saatlerinden itibaren yanıt aranıyor.
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.051,10
SATIŞ: 3.079,40
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.041,00
SATIŞ: 3.087,00
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 413,97
SATIŞ: 429,98