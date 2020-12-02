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Haberler Galeri Bankalardan peş peşe faiz kararı: 2 Aralık Ziraat, Halkbank, TEB, İş Bankası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

Bankalardan peş peşe faiz kararı: 2 Aralık Ziraat, Halkbank, TEB, İş Bankası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

Kredi faiz oranları konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bankaların güncel kredi faiz oranlarını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinden dolayı birçok kişi mağdur olmuştu. Kamu bankaları tarafından birçok destek paketi açıklanmıştı. Merkez Bankası faiz kararı sonrası bankalar da faiz oranlarını güncelledi. Peki, Ziraat, Halkbank, TEB, İş Bankası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte 2 Aralık güncel kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 02.12.2020 16:31 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 16:38
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Bankalardan peş peşe faiz kararı: 2 Aralık Ziraat, Halkbank, TEB, İş Bankası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? İhtiyaç, taşıt ya da konut kredisi çekmek isteyen vatandaşlar, bankaların güncel kredi oranlarını araştırıyor. Kamu bankaları ve özel bankaların güncel kredi oranlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, en uygun kredi veren bankalar hangileri? Hangi banka ne kadar kredi veriyor? İşte 2 Aralık güncel ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankalardan peş peşe faiz kararı: 2 Aralık Ziraat, Halkbank, TEB, İş Bankası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

HANGİ BANKA NE KADAR KREDİ VERİYOR?

İşte 2 Aralık güncel kredi faiz oranları:

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Bankalardan peş peşe faiz kararı: 2 Aralık Ziraat, Halkbank, TEB, İş Bankası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:
Tüketici kredisi: 1.75
Taşıt kredisi: 1.75
Konut kredisi: 1.7

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Bankalardan peş peşe faiz kararı: 2 Aralık Ziraat, Halkbank, TEB, İş Bankası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.77
Taşıt kredisi: 1.77
Konut kredisi: 1.52

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Bankalardan peş peşe faiz kararı: 2 Aralık Ziraat, Halkbank, TEB, İş Bankası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:
Taşıt kredisi: 1.75
Konut kredisi: (Sarıpanjur) 1.49
Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.99