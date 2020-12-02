Bankalardan peş peşe faiz kararı: 2 Aralık Ziraat, Halkbank, TEB, İş Bankası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

Kredi faiz oranları konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bankaların güncel kredi faiz oranlarını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinden dolayı birçok kişi mağdur olmuştu. Kamu bankaları tarafından birçok destek paketi açıklanmıştı. Merkez Bankası faiz kararı sonrası bankalar da faiz oranlarını güncelledi. Peki, Ziraat, Halkbank, TEB, İş Bankası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte 2 Aralık güncel kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 02.12.2020 16:31 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 16:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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