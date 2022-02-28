SON DAKİKA! Altında yeni dönem! 1 Mart’ta başlıyor | 4 senaryoda kazanç tablosu

BİLEZİĞİ VERİNCE NE OLACAK?



Kuyumcu, rafineri ve banka arasında üçlü bir mutabakat, teyit sistemi oluşturuldu. Vatandaşın fiziki altın teslim ve çekim sürecinde herhangi bir mağduriyet yaşamamasını sağlayacak teknolojik altyapı rafineriler tarafından oluşturulacak, bankalar tarafından da doğrulama altyapılarıyla desteklenecek.