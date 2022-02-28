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Haberler Galeri Akaryakıt fiyatları güncel liste: 28 Şubat mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar? İndirim geldi mi, fiyatlar düştü mü?

Akaryakıt fiyatları güncel liste: 28 Şubat mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar? İndirim geldi mi, fiyatlar düştü mü?

Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında indirim müjdesi geldi. Bu gelişmelerin ardından güncel benzin fiyatları ve akaryakıtta indirimin hangi tarihte olacağı araştırılmaya başlandı. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın ardından Brent petrolün yükselişi dünyada akaryakıt fiyatlarında yükselişe neden oldu. Peki, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar? İndirim geldi mi, fiyatlar düştü mü? İşte 28 Şubat akaryakıt fiyatları güncel liste...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.02.2022 11:31 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022 11:31
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Akaryakıt fiyatları güncel liste: 28 Şubat mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar? İndirim geldi mi, fiyatlar düştü mü?

Güncel akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sonrası piyasalarda dalgalanma sürerken, Brent petrolün yükselişi de dünya genelinde akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Bu gelişmelerin ardından akaryakıt fiyatlarında indirim yapılacağı açıklaması geldi. Peki, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar? İndirim geldi mi, fiyatlar düştü mü? İşte 28 Şubat akaryakıt fiyatları güncel liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Akaryakıt fiyatları güncel liste: 28 Şubat mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar? İndirim geldi mi, fiyatlar düştü mü?

MAZOT VE BENZİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

Haber7'nin haberine göre, 19 Şubat Salı günü geçerli olmak üzere motorine 96 kuruş, benzine ise 81 kuruş indirim gelecek. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorindeki indirimin tamamı pompaya yansıyacak olup, benzinde bir kısmı ÖTV'ye gidecek.

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Akaryakıt fiyatları güncel liste: 28 Şubat mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar? İndirim geldi mi, fiyatlar düştü mü?

AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL LİSTE

İşte 28 Şubat tarihli güncel akaryakıt fiyatları:

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Akaryakıt fiyatları güncel liste: 28 Şubat mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar? İndirim geldi mi, fiyatlar düştü mü?

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 16,76

Motorin: 16,99

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Akaryakıt fiyatları güncel liste: 28 Şubat mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar? İndirim geldi mi, fiyatlar düştü mü?

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 16,85 TL

Motorin: 17,08 TL