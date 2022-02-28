Akaryakıt fiyatları güncel liste: 28 Şubat mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar? İndirim geldi mi, fiyatlar düştü mü?

Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında indirim müjdesi geldi. Bu gelişmelerin ardından güncel benzin fiyatları ve akaryakıtta indirimin hangi tarihte olacağı araştırılmaya başlandı. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın ardından Brent petrolün yükselişi dünyada akaryakıt fiyatlarında yükselişe neden oldu. Peki, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar? İndirim geldi mi, fiyatlar düştü mü? İşte 28 Şubat akaryakıt fiyatları güncel liste...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 28.02.2022 11:31 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022 11:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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