Swift yaptırımı ne demek? Rusya swift sisteminden çıkarılında ne olur? Swift sistemi nedir, ne işe yarar?

Swift yaptırımı ne demek? Rusya Ukrayna'ya saldırmaya devam ederken, Rusya'ya yönelik yaptırımlar devam ediyor. Birkaç Rus bankasının SWIFT bankacılık sisteminden çıkarılmasının kabul edilmesinin ardından "SWIFT" hakkında bazı sorular gündeme geldi. Peki, Swift yaptırımı ne demek? Rusya swift sisteminden çıkarılında ne olur? Swift sistemi nedir, ne işe yarar? İşte Swift ile ilgili merak edilenler...