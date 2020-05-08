Son dakika: Altın rekor kırıyor! Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Gram altın, çeyrek altın yorumu dikkat çekti!

Son dakika... Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Gram altın 396,50 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Çeyrek altın ise 644 liradan işlem gördü. Yatırım aracı olarak en çok tercih edilen altında fiyatların son durumu merak ediliyor. Uzmanlardan altın ile ilgili dikkat çeken yorumlar geliyor. Peki, altın fiyatları ne olacak? Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 8 Mayıs canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 08.05.2020 12:00 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 14:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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