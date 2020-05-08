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Haberler Galeri Son dakika: Altın rekor kırıyor! Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Gram altın, çeyrek altın yorumu dikkat çekti!

Son dakika: Altın rekor kırıyor! Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Gram altın, çeyrek altın yorumu dikkat çekti!

Son dakika... Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Gram altın 396,50 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Çeyrek altın ise 644 liradan işlem gördü. Yatırım aracı olarak en çok tercih edilen altında fiyatların son durumu merak ediliyor. Uzmanlardan altın ile ilgili dikkat çeken yorumlar geliyor. Peki, altın fiyatları ne olacak? Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 8 Mayıs canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 08.05.2020 12:00 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 14:47
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Son dakika: Altın rekor kırıyor! Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Gram altın, çeyrek altın yorumu dikkat çekti!

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Yeni tip koronavirüs salgını sonrası yükselişe geçen gram altın, 396,50 lira ile yeni rekor kırdı. Tüm zamanların en yüksek seviyesini gördükten sonra 392.3 liraya gerileyen gram altın ile ilgili uzmanlardan açıklamalar geliyor. Öte yandan Nisan ayında aylık en yüksek reel getiri külçe altında oldu. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? İşte 8 Mayıs uzman yorumları...

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Son dakika: Altın rekor kırıyor! Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Gram altın, çeyrek altın yorumu dikkat çekti!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte canlı altın fiyatları

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Son dakika: Altın rekor kırıyor! Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Gram altın, çeyrek altın yorumu dikkat çekti!

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Dün, dolar kurundaki düşüşe rağmen altınının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 393,3 liradan tamamlamıştı. Gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 396,50 lirayı gördü.

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Son dakika: Altın rekor kırıyor! Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Gram altın, çeyrek altın yorumu dikkat çekti!

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.719 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, düşüş eğilimini sürdüren faizlerin altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini ifade etti.

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Son dakika: Altın rekor kırıyor! Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Gram altın, çeyrek altın yorumu dikkat çekti!

Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının yanı sıra bugün yurt dışında, ABD'de açıklanacak istihdam verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların direnç, 1.700 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 380-400 lira bandının izleneceğini bildirdi.