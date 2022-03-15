SON DAKİKA! Altın hesapları TL’ye çevrilecek! 5 bin ton altın için yol haritası çizildi | Sistem nasıl işleyecek?

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK

Sisteme katılmak isteyenlerin yetkili rafineriyle anlaşması olan bankada hesabının bulunması gerekiyor.

Yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişiler, fiziki altınlarını, yetkili kuyumcuya veya bankaya teslim edecek.

Teslim alınan altınlar işlenmek üzere yetkili rafineriye transfer edilecek.

Fiziki olarak teslim alınan altınlar işlenmek üzere yetkili rafineriye teslim edilecek.

İşlenerek standart altına tamamlananlar ilgili bankaya fiziki olarak transfer edilecek.

