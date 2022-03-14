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Haberler Galeri 15 yaşını tamamlayanın hesabına yatacak! İŞKUR'dan 7.852 TL - 17.014 TL arası cep harçlığı! GSS prim giderleri...

15 yaşını tamamlayanın hesabına yatacak! İŞKUR'dan 7.852 TL - 17.014 TL arası cep harçlığı! GSS prim giderleri...

İŞKUR tarafından işsiz olan vatandaşlar kurs imkanı sağlanırken, ödemeler yapılıyor. Kurum tarafından sağlanan imkandan yararlanmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Koşulların sağlanması halinde kursa katılarak ödeme alınabiliyor. Günlük 49,08- 106,34 lira arası harçlık veriyor. Yükseköğretim ve açık öğretim kurumlarında eğitimini sürdüren öğrencilerde kurslara katılabiliyor. Hem de tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilmektedirler. Süreç hakkında daha çok bilgi edinmek isteyenler için detayları haberimizde derledik. İşte İŞKUR eğitim kursları hakkında detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.03.2022 19:15
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15 yaşını tamamlayanın hesabına yatacak! İŞKUR’dan 7.852 TL - 17.014 TL arası cep harçlığı! GSS prim giderleri...

Milyonlarca iş arayana istihdam konusunda destek sağlayan İŞKUR'un mesleki eğitim kursları bulunuyor. Bu kurslara isteğe bağlı sigortalılar, sosyal yardım, engelli maaşı, dul ve yetim aylığı alanlar da katılabiliyor. İŞKUR tarafından kurslara katılım sağlayanlara ödemeler yapılıyor. Günlük 49,08- 106,34 lira arası harçlık veriyor. Aylık bin 276 ile 2 bin 764 lira ödeme alınabiliyor. İmkandan yararlanmak isteyenlerin belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Konu hakkında gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, İŞKUR mesleki kurslar için detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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15 yaşını tamamlayanın hesabına yatacak! İŞKUR’dan 7.852 TL - 17.014 TL arası cep harçlığı! GSS prim giderleri...

İstihdamı artırmak için seferber olan İŞKUR, mesleki eğitim kursları ile de iş sahibi olmayı kolaylaştırıyor.

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15 yaşını tamamlayanın hesabına yatacak! İŞKUR’dan 7.852 TL - 17.014 TL arası cep harçlığı! GSS prim giderleri...

İŞKUR'un düzenlediği kurslara katılan gençler, hem meslek sahibi oluyor hem de bu sürede cep harçlığı alıyor. Kurslara katılanlara günlük 49,08-106,34 lira arasında ödeme yapılıyor.

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15 yaşını tamamlayanın hesabına yatacak! İŞKUR’dan 7.852 TL - 17.014 TL arası cep harçlığı! GSS prim giderleri...

ÜNİVERSİTELİYE DE FIRSAT

Günlük ödeme, en az yüzde 50 istihdam garantili olarak düzenlenen kurslarda 65,44 lira olarak belirlenirken, bu kurs eğer sanayi alanındaysa 106,34 lirayı buluyor.

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15 yaşını tamamlayanın hesabına yatacak! İŞKUR’dan 7.852 TL - 17.014 TL arası cep harçlığı! GSS prim giderleri...

Engelli ve eski hükümlülere yönelik kurslarda ise günlük ödeme istihdam garantisiz ise 49,08, istihdam garantili ise 65,44 lira olarak uygulanıyor.