15 yaşını tamamlayanın hesabına yatacak! İŞKUR'dan 7.852 TL - 17.014 TL arası cep harçlığı! GSS prim giderleri...

İŞKUR tarafından işsiz olan vatandaşlar kurs imkanı sağlanırken, ödemeler yapılıyor. Kurum tarafından sağlanan imkandan yararlanmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Koşulların sağlanması halinde kursa katılarak ödeme alınabiliyor. Günlük 49,08- 106,34 lira arası harçlık veriyor. Yükseköğretim ve açık öğretim kurumlarında eğitimini sürdüren öğrencilerde kurslara katılabiliyor. Hem de tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilmektedirler. Süreç hakkında daha çok bilgi edinmek isteyenler için detayları haberimizde derledik. İşte İŞKUR eğitim kursları hakkında detaylar...