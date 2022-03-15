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Haberler Galeri Memur maaşı yükseliyor! 3600 ek gösterge 2. toplantı ne zaman? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Kim ne kadar alacak?

Memur maaşı yükseliyor! 3600 ek gösterge 2. toplantı ne zaman? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Kim ne kadar alacak?

3600 ek gösterge 2. toplantı ne zaman? Milyonlarca memurun yakından takip ettiği 3600 ek göstergede son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İlk toplantısını 16 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapan 3600 Ek Gösterge Komisyonu'nun ikinci toplantı tarihi belli oldu. Kimleri kapsayacağı merakla araştırılan ek göstergede detaylar belli olmaya başladı. Peki, 3600 ek gösterge 2. toplantı ne zaman? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Kim ne kadar alacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.03.2022 11:40
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Memur maaşı yükseliyor! 3600 ek gösterge 2. toplantı ne zaman? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Kim ne kadar alacak?

3600 ek gösterge 2. toplantı ne zaman? Memur maaşı ve ikramiyesinde etkili olan ek göstergede detaylar belli oluyor. 3600'e çıkarılması beklenen ek gösterge için gözler ikinci toplantıya çevrildi. İlk toplantının gerçekleştirilmesinin ardından ikinci toplantının yapılacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki, 3600 ek gösterge 2. toplantı ne zaman? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Kim ne kadar alacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memur maaşı yükseliyor! 3600 ek gösterge 2. toplantı ne zaman? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Kim ne kadar alacak?

3600 EK GÖSTERGE 2. TOPLANTI NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında ve Bakanlığın ev sahipliğindeki 3600 Ek Gösterge Komisyonu ikinci toplantısı 16 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

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Memur maaşı yükseliyor! 3600 ek gösterge 2. toplantı ne zaman? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Kim ne kadar alacak?

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

Toplantıda, Hükümet ve Memur-Sen yetkilileri, 3600 ek göstergenin verileceği kadro ve unvanlara dair müzakerelerini sürdürecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600'de büyük ve önemli bir adım atacağız. Kamu personeli arasındaki adaletsizlik duygusunu ortadan kaldıran bir düzenlemeyle beklentileri karşılayacağımıza inanıyorum" demişti.

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Memur maaşı yükseliyor! 3600 ek gösterge 2. toplantı ne zaman? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Kim ne kadar alacak?

MEMUR-SEN'DEN EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, yaptığı açıklamada, ek gösterge uygulamasının, memur maaşı, kamu emekli aylığı ve emekli ikramiyesinde bir hesaplama yöntemi olduğunu söyledi.

Ek gösterge rakamlarının kadro, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösterdiğini belirten Tonbul, ek göstergenin yüksek olmasının emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geldiğine dikkati çekti.

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Memur maaşı yükseliyor! 3600 ek gösterge 2. toplantı ne zaman? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Kim ne kadar alacak?

Kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge ve göstergelere ait düzenlemenin bir an evvel yasalaşmasını beklediğini vurgulayan Tonbul, şöyle konuştu:

"Kamuda ek göstergeler kadro unvanı, derece ve eğitim durumu itibarıyla düzenlenmiştir. Bu doğrultuda, düzenlemede polis memurlarında derece ve ikili eğitim durumu ayrımının, hemşire ve imam-hatiplerde derece ve üçlü eğitim durumu ayrımının devam edip etmeyeceğini merak ediyoruz? Bununla birlikte, 3600 ek göstergenin hayata geçirilmesiyle genel idari hizmetler sınıfı, göstergesiz memurlar, yöneticiler, avukatlar ve teknik hizmetler sınıfındaki çalışanların da ek göstergelerinin yeniden düzenlenmesi gerekecek.