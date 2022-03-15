Memur maaşı yükseliyor! 3600 ek gösterge 2. toplantı ne zaman? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Kim ne kadar alacak?

3600 ek gösterge 2. toplantı ne zaman? Milyonlarca memurun yakından takip ettiği 3600 ek göstergede son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İlk toplantısını 16 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapan 3600 Ek Gösterge Komisyonu'nun ikinci toplantı tarihi belli oldu. Kimleri kapsayacağı merakla araştırılan ek göstergede detaylar belli olmaya başladı. Peki, 3600 ek gösterge 2. toplantı ne zaman? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Kim ne kadar alacak? İşte cevaplar...