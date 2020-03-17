TOKİ Tuzla 3+1 kura sonuçları isim listesi: 2020 İstanbul Tuzla TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama

İstanbul Tuzla TOKİ kura sonuçları açıklanıyor... TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'un Tuzla ilçesine yapılacak konutların kurası bugün tamamlanıyor. 2+1 konut için kuralar dün tamamlandı. Bugün ise 3+1 konut kuraları çekiliyor. 3+1 konut için başvuru yapan binlerce vatandaş, sonuçları heyecanla bekliyor. TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçlarını anbean ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. Kura sonuçları isim listesi anlık olarak güncellenmektedir. İşte İstanbul Tuzla 3+1 TOKİ kura sonuçları isim isim liste...