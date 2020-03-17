TOKİ Tuzla 3+1 kura sonuçları isim listesi: 2020 İstanbul Tuzla TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
TOKİ İstanbul Tuzla 3+1 kura çekimi saat 10.00'da başladı. TOKİ'nin Tuzla ilçesine yapılacak 1725 adet 3+1 konut için başvuru yapan 59 bin 273 kişi kura sonuçlarını heyecanla bekliyor. Corona virüsü nedeniyle törenlerin iptal edildiği, çekilişin canlı yayına takip edileceği bildirilmişti. Kura sonuçlarını anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz. İşte 2020 TOKİ Tuzla 3+1 kura sonuçları isim listesi...
Giriş Tarihi: 17.03.2020 09:43Güncelleme Tarihi: 17.03.2020 09:48