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TOKİ Tuzla 3+1 kura sonuçları isim listesi: 2020 İstanbul Tuzla TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama

TOKİ İstanbul Tuzla 3+1 kura çekimi saat 10.00'da başladı. TOKİ'nin Tuzla ilçesine yapılacak 1725 adet 3+1 konut için başvuru yapan 59 bin 273 kişi kura sonuçlarını heyecanla bekliyor. Corona virüsü nedeniyle törenlerin iptal edildiği, çekilişin canlı yayına takip edileceği bildirilmişti. Kura sonuçlarını anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz. İşte 2020 TOKİ Tuzla 3+1 kura sonuçları isim listesi...

Giriş Tarihi: 17.03.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020 09:48
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TOKİ Tuzla 3+1 kura sonuçları isim listesi: 2020 İstanbul Tuzla TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama

İstanbul Tuzla TOKİ kura sonuçları açıklanıyor... TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'un Tuzla ilçesine yapılacak konutların kurası bugün tamamlanıyor. 2+1 konut için kuralar dün tamamlandı. Bugün ise 3+1 konut kuraları çekiliyor. 3+1 konut için başvuru yapan binlerce vatandaş, sonuçları heyecanla bekliyor. TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçlarını anbean ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. Kura sonuçları isim listesi anlık olarak güncellenmektedir. İşte İstanbul Tuzla 3+1 TOKİ kura sonuçları isim isim liste...

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TOKİ Tuzla 3+1 kura sonuçları isim listesi: 2020 İstanbul Tuzla TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama

İSTANBUL TUZLA TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

Kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak.. TOKİ'nin http://talep.toki.gov.tr/ internet sayfasını açtıktan sonra "İl Seçiniz" butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçin. Yan sekmede gelen "Proje Seçiniz" kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçin. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

İSİM LİSTESİ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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TOKİ Tuzla 3+1 kura sonuçları isim listesi: 2020 İstanbul Tuzla TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama

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