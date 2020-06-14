Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Çalışanlara 1.170 TL destek devam edecek mi?

Corona virüsün ekonomik etkilerinden zarar görmemek için uygulamaya konulan destek paketleri çalışana ve işverene can suyu oldu. Ekonomik İstikrar Paketi'nin ardından açıklanan İstihdam Kalkanı Paketi ile fesih yasağının uzatılmasından işsizlik süresinin kısaltılmasına, genç istihdamından kısmi zamanlı çalışmaya kadar çok sayıda önemli düzenleme getirilecek. Peki Çalışanlara 1.170 TL destek devam edecek mi? Kısmı çalışmaya gelir vergisi istisnası var mı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.06.2020 12:44 Güncelleme Tarihi: 14.06.2020 12:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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