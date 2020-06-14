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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Çalışanlara 1.170 TL destek devam edecek mi?

Corona virüsün ekonomik etkilerinden zarar görmemek için uygulamaya konulan destek paketleri çalışana ve işverene can suyu oldu. Ekonomik İstikrar Paketi'nin ardından açıklanan İstihdam Kalkanı Paketi ile fesih yasağının uzatılmasından işsizlik süresinin kısaltılmasına, genç istihdamından kısmi zamanlı çalışmaya kadar çok sayıda önemli düzenleme getirilecek. Peki Çalışanlara 1.170 TL destek devam edecek mi? Kısmı çalışmaya gelir vergisi istisnası var mı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.06.2020 12:44 Güncelleme Tarihi: 14.06.2020 12:47
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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Çalışanlara 1.170 TL destek devam edecek mi? GALERİ DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, ilgili bakanlıkların üzerinde çalıştığı ve kısa sürede yasalaşması beklenen paketle, Türkiye'de bugüne kadar hazırlanmış tüm paydaşlara dokunan, en geniş kapsamlı istihdam düzenlemesi yapılmış olacak.

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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Çalışanlara 1.170 TL destek devam edecek mi?

Söz konusu paketle süresi 17 Temmuz'da dolacak işten çıkarma yasağı, 3 ay daha uzatılacak ve bu süreyi uzatma yetkisi, Cumhurbaşkanı'nda olacak.

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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Çalışanlara 1.170 TL destek devam edecek mi?

Düzenlemeyle 2019 yılı başından fesih yasağının başladığı nisan ayına kadar herhangi bir iş yerinde çalışıp işsiz kalmış ya da çalışan kişilerin, son çalıştıkları işverene başvurması öngörülüyor. Buna göre, ne şekilde çalıştığına bakılmadan çalışanların son çalıştıkları iş yerine dönmeleri desteklenecek.

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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Çalışanlara 1.170 TL destek devam edecek mi?

İşveren bu kişileri işe alarak normalleşme sürecinde tam zamanlı çalıştırabilecek. İşveren, bu çalışanları işe aldığında çalıştırma imkanı yoksa ücretsiz izne de çıkarabilecek.

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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Çalışanlara 1.170 TL destek devam edecek mi?

İşveren bu iki imkanı da kullanamıyorsa, işçinin Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) başvurması sağlanacak. Bu durumda 1770 liralık ücretsiz izin desteğine devam edilecek. Böylece devlet, işverenin başvuruyu kabul etmemesi halinde de işçiyi iş bulana kadar geçici süreyle desteklemiş olacak.