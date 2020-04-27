Son dakika: Altın fiyatları ne oldu? Bugün gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 27 Nisan canlı altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika... Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Koronavirüs salgınının etkisiyle rakor tazeleyen gram altın, 27 Nisan'a 385,15 liradan, çeyrek altın ise 618,60 liradan başladı. Koronavirüse karşı haber akışı altın fiyatlarında etkili olmaya devam ediyor. Türkiye'de corona virüsü vaka sayısında düşüş yaşanırken, 'Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi' gibi sorular gündeme geldi. Peki, altın fiyatları ne oldu? Bugün gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 27 Nisan canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 27.04.2020 09:09 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 09:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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