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Haberler Galeri Son dakika: Altın fiyatları ne oldu? Bugün gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 27 Nisan canlı altın fiyatları

Son dakika: Altın fiyatları ne oldu? Bugün gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 27 Nisan canlı altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika... Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Koronavirüs salgınının etkisiyle rakor tazeleyen gram altın, 27 Nisan'a 385,15 liradan, çeyrek altın ise 618,60 liradan başladı. Koronavirüse karşı haber akışı altın fiyatlarında etkili olmaya devam ediyor. Türkiye'de corona virüsü vaka sayısında düşüş yaşanırken, 'Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi' gibi sorular gündeme geldi. Peki, altın fiyatları ne oldu? Bugün gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 27 Nisan canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 27.04.2020 09:09 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 09:16
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Son dakika: Altın fiyatları ne oldu? Bugün gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 27 Nisan canlı altın fiyatları

Son dakika... Altın fiyatları ne kadar? Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Altın alım-satım yapmak isteyen vatandaşlar, uzman yorumları ve altın piyasasındaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Uzmanlar panik altım-satımlardan kaçınılması gerektiğini vurguluyor. Gram altın 385'li seviyelere çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyelerini gördü. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, bilezik gramı, Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar? Altın fiyatları ne olur? İşte 27 Nisan canlı altın fiyatları...

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Son dakika: Altın fiyatları ne oldu? Bugün gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 27 Nisan canlı altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte canlı altın fiyatları:

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Son dakika: Altın fiyatları ne oldu? Bugün gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 27 Nisan canlı altın fiyatları

BU HAFTA BORSA, ALTIN VE DOLAR KAZANDIRDI

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,59, altının gram satış fiyatı yüzde 2,17, dolar/TL yüzde 0,59 değer kazanırken, avro/TL yüzde 0,01 değer kaybetti.

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Son dakika: Altın fiyatları ne oldu? Bugün gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 27 Nisan canlı altın fiyatları

BIST 100 endeksi, en yüksek 99.497,08, en düşük 97.275,89 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,59 artarak 98.758,96 puandan tamamladı.

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Son dakika: Altın fiyatları ne oldu? Bugün gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 27 Nisan canlı altın fiyatları

İstanbul serbest piyasada işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,17 kazançla 385,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,15 artışla 2.562,00 lira oldu. Geçen hafta 613,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 626,00 liraya yükseldi.

Bu hafta, ABD doları yüzde 0,59 değer kazanımıyla 6,9820 lira ve avro yüzde 0,01 azalışla 7,5450 lira oldu.