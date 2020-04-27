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Haberler Galeri Dolar kririk seviyenin altında! 27 Nisan dolar kuru son durum! Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç lira oldu?

Dolar kririk seviyenin altında! 27 Nisan dolar kuru son durum! Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç lira oldu?

Son dakika... Dolar ne kadar oldu? Küresel piyasalar, merkez bankalarını beklerken, dolar kritik seviyenin altında hareket ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 6,9550 liradan, avro 7,5440 liradan haftaya başladı. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9820 lira, avronun satış fiyatı ise 7,5450 lira olmuştu. Dün gece 7.02'ye yükselen dolar 6.96 seviyesine geriledi. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 27 Nican güncel döviz kurları...

Giriş Tarihi: 27.04.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 09:31
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Dolar kririk seviyenin altında! 27 Nisan dolar kuru son durum! Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç lira oldu?

Son dakika... Dolar kuru ne kadar oldu? Koronavirüs salgını sonrası piyasalarda yaşanan hareketlilik sonrası euro ve dolar kurundaki son gelişmeler yakından takip edilmeye başlandı. Dün gece düşük hacimli piyasada sert bir dalgalanma yaşayan dolar kuru, 7.02 liraya yükseldi ancak burada fazla kalıcı olmadı ve 6.96 seviyelerine indi. Dolar yeni güne 6,95, euro ise 7,54 liradan başladı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 27 Nisan güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

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Dolar kririk seviyenin altında! 27 Nisan dolar kuru son durum! Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç lira oldu?

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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Dolar kririk seviyenin altında! 27 Nisan dolar kuru son durum! Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç lira oldu?

İstanbul serbest piyasada dolar 6,9550 liradan, avro 7,5440 liradan haftaya başladı.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9820 lira, avronun satış fiyatı ise 7,5450 lira olmuştu.

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Dolar kririk seviyenin altında! 27 Nisan dolar kuru son durum! Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç lira oldu?

KÜRESEL PİYASALAR, MERKEZ BANKALARINI BEKLİYOR

Küresel piyasalar, yeni haftada ABD, Avrupa ve Japonya merkez bankalarının kararlarına odaklandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ülkelerin sınırlamaları gevşetmeye başlayacaklarına ilişkin beklentiler, piyasaları pozitif etkilese de ekonomik aktiviteye yönelik endişeler geçen hafta açıklanan verilerle devam etti.

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Dolar kririk seviyenin altında! 27 Nisan dolar kuru son durum! Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç lira oldu?

Geçen hafta yayımlanan imalat ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri küresel ekonomide daralmanın devam ettiğine işaret ederken, bu haftanın veri gündeminde ise çarşamba günü ABD ve perşembe günü Avro Bölgesi'nin ilk çeyrek büyüme verileri öne çıkıyor.