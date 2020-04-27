Dolar kririk seviyenin altında! 27 Nisan dolar kuru son durum! Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç lira oldu?

Son dakika... Dolar ne kadar oldu? Küresel piyasalar, merkez bankalarını beklerken, dolar kritik seviyenin altında hareket ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 6,9550 liradan, avro 7,5440 liradan haftaya başladı. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9820 lira, avronun satış fiyatı ise 7,5450 lira olmuştu. Dün gece 7.02'ye yükselen dolar 6.96 seviyesine geriledi. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 27 Nican güncel döviz kurları...

Giriş Tarihi: 27.04.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 09:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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