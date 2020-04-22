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SON DAKİKA: Altın fiyatları ne kadar? 22 Nisan gram altın, çeyrek altın ne olacak? Uzmanlardan dikkat çeken yorum!
Son dakika haberi... Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Koronavirüs salgını sonrası altın fiyatlarında başlayan yükseliş sürüyor. İstanbul serbest piyasada dünkü kapanışta yüzde 0,16 artışla 377,20 liradan işlem gören gram altın, 22 Nisan'a 379,40 liradan başladı. Güncel altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak edilirken, uzmanlar tarafından altın fiyatları ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ne olacak? İşte 22 Nisan canlı altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 22.04.2020 10:17 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 10:24
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