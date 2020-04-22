SON DAKİKA: Altın fiyatları ne kadar? 22 Nisan gram altın, çeyrek altın ne olacak? Uzmanlardan dikkat çeken yorum!

Altın fiyatları son dakika... Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkili olan koronavirüs salgını sonrası piyasalarda yaşanan hareketlilik altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın ve çeyrek altın tüm zamanların rekorunu kırıyor. Koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı altın fiyatlarında etkili olmaya devam ediyor. Yatırımcılar altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım alt��n ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 Nisan canlı altın fiyatları...