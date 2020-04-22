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Haberler Galeri SON DAKİKA: Altın fiyatları ne kadar? 22 Nisan gram altın, çeyrek altın ne olacak? Uzmanlardan dikkat çeken yorum!

SON DAKİKA: Altın fiyatları ne kadar? 22 Nisan gram altın, çeyrek altın ne olacak? Uzmanlardan dikkat çeken yorum!

Son dakika haberi... Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Koronavirüs salgını sonrası altın fiyatlarında başlayan yükseliş sürüyor. İstanbul serbest piyasada dünkü kapanışta yüzde 0,16 artışla 377,20 liradan işlem gören gram altın, 22 Nisan'a 379,40 liradan başladı. Güncel altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak edilirken, uzmanlar tarafından altın fiyatları ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ne olacak? İşte 22 Nisan canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 22.04.2020 10:17 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 10:24
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SON DAKİKA: Altın fiyatları ne kadar? 22 Nisan gram altın, çeyrek altın ne olacak? Uzmanlardan dikkat çeken yorum!

Altın fiyatları son dakika... Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkili olan koronavirüs salgını sonrası piyasalarda yaşanan hareketlilik altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın ve çeyrek altın tüm zamanların rekorunu kırıyor. Koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı altın fiyatlarında etkili olmaya devam ediyor. Yatırımcılar altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım alt��n ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 Nisan canlı altın fiyatları...

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SON DAKİKA: Altın fiyatları ne kadar? 22 Nisan gram altın, çeyrek altın ne olacak? Uzmanlardan dikkat çeken yorum!

GRAM ALTIN FİYATI
375,25
379,63

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SON DAKİKA: Altın fiyatları ne kadar? 22 Nisan gram altın, çeyrek altın ne olacak? Uzmanlardan dikkat çeken yorum!

ÇEYREK ALTIN FİYATI
604,88
618,29

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SON DAKİKA: Altın fiyatları ne kadar? 22 Nisan gram altın, çeyrek altın ne olacak? Uzmanlardan dikkat çeken yorum!

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.419,62
2.466,12

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  • 16
SON DAKİKA: Altın fiyatları ne kadar? 22 Nisan gram altın, çeyrek altın ne olacak? Uzmanlardan dikkat çeken yorum!

YARIM ALTIN FİYATI
1.206,03
1.236,84