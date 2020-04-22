İhtiyacı olana 1000 TL! Tüm haneler başvuracak... Hükümetin yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 4.4 milyon haneye ulaştırdığı 1.000'er liralık sosyal destek programının üçüncü ayağı devreye girdi. Hafta sonu bile yapılacak başvurularda gelir şartı bulunmuyor. İhtiyacı olan her aileye 1.000 lira verilecek Giriş Tarihi: 22.04.2020 07:29 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 07:33
Hükümetin yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 4.4 milyon haneye ulaştırdığı 1.000'er liralık sosyal destek programının üçüncü ayağı devreye girdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Pandemi Sosyal Destek Programı 3. faz başvurularının e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandığını açıkladı. Nakdi destek için hane bazlı değerlendirme yapılacak.
Başvurularda herhangi bir gelir kıstası bulunmuyor ancak formlara iş ve sosyal durumu, aylık geliri, kirada oturup oturmadığı, çocuk sayısı, fatura bedellerine ilişkin bilgilerin girilmesi gerekiyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında biner lira desteği içeren üçüncü faz sosyal destek programı için kimlik numarasının son hanesi sıfır olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günü destek başvurusunda bulunabilecek.
Hafta sonları ise kimlik numarası sınırlaması olmadan başvuru yapılabilecek.