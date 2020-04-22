İhtiyacı olana 1000 TL! Tüm haneler başvuracak...

Hükümetin yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 4.4 milyon haneye ulaştırdığı 1.000'er liralık sosyal destek programının üçüncü ayağı devreye girdi. Hafta sonu bile yapılacak başvurularda gelir şartı bulunmuyor. İhtiyacı olan her aileye 1.000 lira verilecek

Giriş Tarihi: 22.04.2020 07:29 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 07:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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