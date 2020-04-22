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Haberler Galeri BİM'in bu cuma indirimleri satışta! 22 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

BİM'in bu cuma indirimleri satışta! 22 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

BİM'in cuma günü için hazırladığı aktüel ürünler, koronavirüs tedbirleri kapsamında 23-24-25-26 Nisan'da uygulanacak uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle bugün satışa çıktı. BİM marketlerin bu cuma günü indirimlerini merak eden vatandaşlar için güncel indirimleri sayfamızda derledik. Televizyon, modern TV sehpası, spor çantası, eşofman altı, spor ayakkabı, saçaklı renk geçişli şal, erkek gömlek, kilim gibi çeşit çeşit ürün yer alıyor. Peki, bu hafta hangi ürünler olacak? İşte 22 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 22.04.2020 11:04 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 11:08
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BİM'in bu cuma indirimleri satışta! 22 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

22 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? BİM marketlerin cuma günü için hazırladığı aktüel ürünler, sokağa çıkma yasağı nedeniyle tüm illerde çarşamba günü satışa çıkarıldı. Birbirinden muhteşem ürünlerin yer aldığı aktüel kataloğu sizler için sayfamızda derledik. Peki, BİM müşterilerini hangi ürünler bekliyor? BİM'de bu hafta neler olacak? İşte BİM 22 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu...

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BİM'in bu cuma indirimleri satışta! 22 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

43" FHD Uydu Alıcılı Televizyon

• 1920x1080 full HD
• Usb girişi video ve resim oynatabilme
• Class A enerji tüketimi

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BİM'in bu cuma indirimleri satışta! 22 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Modern TV Sehpası

• Dekorlu suntalam
• Membran kapaklar

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BİM'in bu cuma indirimleri satışta! 22 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Mimilos
Ahşap Yufka/Yer Sofrası

Modern Puf

• Çap: 40 cm - Yükseklik: 45 cm
• Kadife kumaş

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BİM'in bu cuma indirimleri satışta! 22 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Spor Çantası

• ~50x30x24 cm
• 3 gözlü