BİM'in bu cuma indirimleri satışta! 22 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

BİM'in cuma günü için hazırladığı aktüel ürünler, koronavirüs tedbirleri kapsamında 23-24-25-26 Nisan'da uygulanacak uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle bugün satışa çıktı. BİM marketlerin bu cuma günü indirimlerini merak eden vatandaşlar için güncel indirimleri sayfamızda derledik. Televizyon, modern TV sehpası, spor çantası, eşofman altı, spor ayakkabı, saçaklı renk geçişli şal, erkek gömlek, kilim gibi çeşit çeşit ürün yer alıyor. Peki, bu hafta hangi ürünler olacak? İşte 22 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 22.04.2020 11:04 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 11:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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