ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Ons altındaki düşüş trendine rağmen dolar kurundaki yükseliş hareketinden destek bulan gram altın, 540 lira ile tarihi zirvesini gördü. Hem koronavirüs aşısı haberleri hem de ekonomide yeni dönem söylemleri ve adımlarıyla dolar/TL'de yaşanan geri çekilme ile gram altında ibre tersine döndü.

Ons altında fiyatları için 1800 dolar, gram altın fiyatları ise 450 lira bandı önemli psikolojik destek olarak gösteriliyor.