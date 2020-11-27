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27 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri SON DAKİKA | Altın fiyatları kritik süreci atlattı! Uzmanların yorumları: Altın, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? 27 Kasım... SON DAKİKA | Altın fiyatları kritik süreci atlattı! Uzmanların yorumları: Altın, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? 27 Kasım...
Son dakika haberi... Yatırımcının güvenilir liman olarak gördüğü altın fiyatlarının günlük değişimi yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgını sırasında altın rekor üstüne rekor kırdı. ABD seçimlerinin sonlanması ve koronavirüs aşısı için ardı ardına gelen açıklamalar sonrasında düşüş ivmesi kazanan altının son durumu araştırılıyor. A Para'da yorumlarda bulunan uzman isimlerin değerlendirmelerini haberimizde derledik. İşte, altın, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? 27 Kasım...
Giriş Tarihi: 27.11.2020 20:49 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 21:06
Son dakika haberleri... Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını sürecinde altın fiyatları yakından takip ediliyor. Yatırım yapmak isteyenlerin en çok tercihi olan altın, pandemi döneminde rekor kırmıştı. ABD seçimlerinin sonlanması ve aşı açıklamaları sonrasında yükseliş ters yönde ivme kazandı. Ons altın fiyatları Ağustos ayında 2075 dolar ile tarihi zirvesini görmesinin ardından düşüş trendi içerisine girdi. Özellikle ABD seçimlerindeki belirsizliğin dağılması ve hemen akabinde gelen koronavirüs aşısı haberleri altın fiyatları için yönü belirleyen temel etmen oldu. İşte, Altın, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? 27 Kasım...
GALERİ DEVAM EDİYOR ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?
Ons altındaki düşüş trendine rağmen dolar kurundaki yükseliş hareketinden destek bulan gram altın, 540 lira ile tarihi zirvesini gördü. Hem koronavirüs aşısı haberleri hem de ekonomide yeni dönem söylemleri ve adımlarıyla dolar/TL'de yaşanan geri çekilme ile gram altında ibre tersine döndü.
Ons altında fiyatları için 1800 dolar, gram altın fiyatları ise 450 lira bandı önemli psikolojik destek olarak gösteriliyor.
TEMMUZ AYINDAN BERİ İLK KEZ 1800 DOLARIN ALTINI GÖRDÜ
Ons altın Temmuz ayından bu yana ilk kez 1800 doların altına geriledi. Aşı iyimserliği ile artan risk iştahının güvenli liman varlıklarına olan talebi düşürmesi ile ons altın bugün Temmuz ayından bu yana en düşük seviyeyi gördü. Altın fiyatı gün içinde en yüksek 1813 doları test ederken en düşükte ise 1774 doları gördü.
Ons altın saat 18:46 itibariyle, 1783 dolardan işlem görürken, gram altın fiyatları ise 449 lira ile psikolojik direncin altında işlem görüyor.
"Altın fiyatları açısından geri çekilme aşı haberleriyle devam eder mi? Biraz daha temkinli mi kalmak lazım altın tarafında?" sorusunu A Para'da Meksa Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Figen Özsavcı Gümülcineli yanıtladı.
"1800 DOLAR SEVİYESİ ALTINDA HİKAYE DEĞİŞİR"
Altın fiyatlarında iyi bir düzeltme olduğunu ifade eden Gümülcineli, "Benim baktığım ons altında 1800 seviyesi. Şu ana kadar ki görüntü altında düzeltme olduğu. Ama mesela 1800 dolar seviyesi altında hikaye değişir. Buraların da aşağı kırılması için farklı bir haber akışına ihtiyaç var. Daha hızlı aşılama yapılacağı. Salgınla ilgili çok çok pozitif haber akışı gibi vs…" dedi.