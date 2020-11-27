Araba alacaklara müjdeli haber! O araçların fiyatları yerinde saydı! En ucuz SUV model araçlar...

Araba almak isteyenler pandemi döneminde fiyatlarda yaşanılan inanılmaz yükselişten şikayetçi oluyor. Bu gelişmenin üstüne sıfır araç üretiminde yaşanan aksama da tuzu biberi oldu. Ekonomi uzmanları yeni yıla kısa süre kala ikincii el araba fiyatları için beklentilerini açıkladı. Araba alım-satımı yapılan ilan sitelerinde ise SUV model araçlar özellikle dikkat çekiyor. İşte, en ucuz SUV model araçlar...