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27 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Araba alacaklara müjdeli haber! O araçların fiyatları yerinde saydı! En ucuz SUV model araçlar... Araba alacaklara müjdeli haber! O araçların fiyatları yerinde saydı! En ucuz SUV model araçlar...
Araba almak isteyenler pandemi döneminde fiyatlarda yaşanılan inanılmaz yükselişten şikayetçi oluyor. Bu gelişmenin üstüne sıfır araç üretiminde yaşanan aksama da tuzu biberi oldu. Ekonomi uzmanları yeni yıla kısa süre kala ikincii el araba fiyatları için beklentilerini açıkladı. Araba alım-satımı yapılan ilan sitelerinde ise SUV model araçlar özellikle dikkat çekiyor. İşte, en ucuz SUV model araçlar...
Giriş Tarihi: 27.11.2020 17:17 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 17:28
İkinci el araç fiyatlarında yaşanan artış sonrasında araba alacaklar alternatif arayışını sürdürüyor. Aralık ayına kısa süre kala ikinci el araba fiyatlarında yaşanan artış bir nebzede olsa durdu. Ancak fiyatlar vatandaşlar istediği seviyeden oldukça uzak. Bu dönemde araba alacakların imdadına SUV model araçlar yetişiyor. Araba alım satımı yapılan sitelere bakıldığında SUV model araçların fiyatları talebi karşılamaya yeterli olarak görülüyor. İşte, en ucuz SUV model araçlar...
GALERİ DEVAM EDİYOR Hyundai ix 35
2014 model
2. el ortalama fiyat aralığı: 110-160 bin lira
Nissan Qashqai
2014 model
2. el ortalama fiyat aralığı: 100-160 bin lira
Suzuki Vitara
2016 model
2. el ortalama fiyat aralığı: 120-140 bin lira
KIA Sportage
2015 model
2. el ortalama fiyat aralığı: 100-160 bin lira