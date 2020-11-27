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Araba alacaklara müjdeli haber! O araçların fiyatları yerinde saydı! En ucuz SUV model araçlar...

Araba almak isteyenler pandemi döneminde fiyatlarda yaşanılan inanılmaz yükselişten şikayetçi oluyor. Bu gelişmenin üstüne sıfır araç üretiminde yaşanan aksama da tuzu biberi oldu. Ekonomi uzmanları yeni yıla kısa süre kala ikincii el araba fiyatları için beklentilerini açıkladı. Araba alım-satımı yapılan ilan sitelerinde ise SUV model araçlar özellikle dikkat çekiyor. İşte, en ucuz SUV model araçlar...

Giriş Tarihi: 27.11.2020 17:17 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 17:28
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Araba alacaklara müjdeli haber! O araçların fiyatları yerinde saydı! En ucuz SUV model araçlar...

İkinci el araç fiyatlarında yaşanan artış sonrasında araba alacaklar alternatif arayışını sürdürüyor. Aralık ayına kısa süre kala ikinci el araba fiyatlarında yaşanan artış bir nebzede olsa durdu. Ancak fiyatlar vatandaşlar istediği seviyeden oldukça uzak. Bu dönemde araba alacakların imdadına SUV model araçlar yetişiyor. Araba alım satımı yapılan sitelere bakıldığında SUV model araçların fiyatları talebi karşılamaya yeterli olarak görülüyor. İşte, en ucuz SUV model araçlar...

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Araba alacaklara müjdeli haber! O araçların fiyatları yerinde saydı! En ucuz SUV model araçlar...

Hyundai ix 35

2014 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 110-160 bin lira

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Araba alacaklara müjdeli haber! O araçların fiyatları yerinde saydı! En ucuz SUV model araçlar...

Nissan Qashqai

2014 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 100-160 bin lira

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Araba alacaklara müjdeli haber! O araçların fiyatları yerinde saydı! En ucuz SUV model araçlar...

Suzuki Vitara

2016 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 120-140 bin lira

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Araba alacaklara müjdeli haber! O araçların fiyatları yerinde saydı! En ucuz SUV model araçlar...

KIA Sportage

2015 model

2. el ortalama fiyat aralığı: 100-160 bin lira