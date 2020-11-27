Pandemiyi fırsata çevirdi! Talebe yetişemiyor! 1 yıl sonra...

'PANDEMİDE KARAVANA TALEP YÜZDE 100 ARTTI DİYEBİLİRİZ'

İnsanların otel odaları yerine karavanı tercih ettiğini ifade eden Ebru Yetim, "İnsanlar yavaş yavaş otele alternatif bir tatil olarak karavanı tercih etmeye başladı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar ile insanlarımızda bu heves uyandı. Pandemi ile birlikte insanlarımız herkesin kullandığı otel odaları yerine karavanları tercih etmeye başladı. İnsanlar açısında karavan ile tatil çok tercih edilirken, üretici firmalar ise ancak 1 yıl sonrası için sipariş alabiliyor. Pandemi süresinde karavanlara talep yüzde yüz arttı diyebiliriz" diye konuştu.